Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Сельтой» в Примере
Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Сельтой» в Примере.
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Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Сельтой» в Примере.
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 1:0. На 81-й минуте мяч забил Джуд Беллингем. Англичанин отличился в третьем матче Примеры подряд.
На 18-й минуте из-за травмы поле покинул футболист гостей Винисиус Жуниор. На 68-й минуте нападающий «Реала» Родриго не реализовал пенальти.
«Реал» впервые потерял очки в новом сезоне чемпионата Испании. 2 сентября столичный клуб примет «Хетафе», а «Сельта» днем ранее на выезде сыграет с «Альмерией».