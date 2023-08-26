Гол Беллингема принес «Реалу» победу над «Сельтой» в Примере.

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 1:0. На 81-й минуте мяч забил Джуд Беллингем. Англичанин отличился в третьем матче Примеры подряд.

На 18-й минуте из-за травмы поле покинул футболист гостей Винисиус Жуниор. На 68-й минуте нападающий «Реала» Родриго не реализовал пенальти.