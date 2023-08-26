«Рома» объявила о переходе на правах аренды экс-футболиста «Зенита»

Иранский форвард будет в аренде до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. За «Рому» Азмун будет выступать под 17-м номером.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был заинтересован в возвращении иранца, также за Азмуна был готов побороться «Милан».

Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.

В минувшем сезоне иранец провел 33 матча за немецкую команду, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.