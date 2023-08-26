«Рома» объявила о переходе на правах аренды экс-футболиста «Зенита»
Итальянская «Рома» на официальном сайте объявила о переходе в клуб бывшего футболиста петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, который в последнее время выступал за немецкий «Байер».
Итальянская «Рома» на официальном сайте объявила о переходе в клуб бывшего футболиста петербургского «Зенита» Сердара Азмуна, который в последнее время выступал за немецкий «Байер».
Иранский форвард будет в аренде до конца текущего сезона с последующим правом выкупа. За «Рому» Азмун будет выступать под 17-м номером.
Ранее сообщалось, что «Зенит» был заинтересован в возвращении иранца, также за Азмуна был готов побороться «Милан».
Азмун перешел из «Зенита» в «Байер» в январе 2022 года. Его действующий контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2027 года.
В минувшем сезоне иранец провел 33 матча за немецкую команду, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, оценивается в 12 миллионов евро.
На счету нападающего 62 гола и 17 голевых передач в 104 матчах за «сине-бело-голубых». В составе «Зенита» Азмун завоевал три титула чемпиона страны, Кубок и два Суперкубка России. Форвард стал лучшим бомбардиром сезона-2019/20 и лучшим футболистом сезона-2020/21 по версии Российского футбольного союза. В России Азмун также выступал за казанский «Рубин» и «Ростов».