Президент «Наполи» Де Лаурентис раскритиковал Спаллетти после назначения в сборную Италии
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис язвительно прокомментировал решение Лучано Спаллетти возглавить сборную Италии.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис язвительно прокомментировал решение Лучано Спаллетти возглавить сборную Италии.
«Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться. Спаллетти сказал мне: “Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом”. Поэтому я отпустил его. Но только он сам знает, что творилось у него в голове», — приводит слова Де Лаурентиса Calciomercato.
Напомним, бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии 18 августа, предварительно разорвав контракт с неаполитанским клубом. Он должен был выплатить клубу компенсацию в размере € 3 млн, если возобновит профессиональную деятельность в сезоне-2023/2024.
По информации итальянских СМИ, Спаллетти подписал контракт с Федерацией футбола Италии без выплаты компенсации, которую требовал Де Лаурентис. Теперь бывший клуб Лучано подал на него в суд.