Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
Урал
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Волгарь
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Динамо
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
Ленинградец
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Алания
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрозиноне
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Кадис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20:00
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Жирона
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
21.08
Болонья
Милан
02
21.08
Торино
Кальяри
00
20.08
Лечче
Лацио
21
20.08
Удинезе
Ювентус
03
20.08
Рома
Салернитана
22
20.08
Сассуоло
Аталанта
02
19.08
Дженоа
Фиорентина
14
19.08
Интер
Монца
20
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Наполи» Де Лаурентис раскритиковал Спаллетти после назначения в сборную Италии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис язвительно прокомментировал решение Лучано Спаллетти возглавить сборную Италии.

Наполи
ИталияЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться. Спаллетти сказал мне: “Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом”. Поэтому я отпустил его. Но только он сам знает, что творилось у него в голове», — приводит слова Де Лаурентиса Calciomercato.

Напомним, бывший тренер «Наполи» Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии 18 августа, предварительно разорвав контракт с неаполитанским клубом. Он должен был выплатить клубу компенсацию в размере € 3 млн, если возобновит профессиональную деятельность в сезоне-2023/2024.

По информации итальянских СМИ, Спаллетти подписал контракт с Федерацией футбола Италии без выплаты компенсации, которую требовал Де Лаурентис. Теперь бывший клуб Лучано подал на него в суд.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украине присудили спорное очко на ЧЕ. В ответ стали скандировать «Воры!»
Владимир Минеев получил контузию в зоне СВО
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь