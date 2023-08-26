Президент «Наполи» Де Лаурентис раскритиковал Спаллетти после назначения в сборную Италии

«Адвокаты занимаются этим делом, и я не буду вмешиваться. Спаллетти сказал мне: “Я очень устал, мне нужен творческий отпуск, чтобы заняться своим огородом”. Поэтому я отпустил его. Но только он сам знает, что творилось у него в голове», — приводит слова Де Лаурентиса Calciomercato.