Алексис Санчес вернулся в «Интер»
Нападающий Алексис Санчес на правах свободного агента перешел в «Интер».
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Нападающий Алексис Санчес на правах свободного агента перешел в «Интер».
Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года, сообщается на сайте клуба.
34-летний чилиец уже выступал за «Интер» в 2019—2020 годах. Он провел за клуб 109 матчей, забил 20 голов и сделал 23 передачи.
Алексис Санчес также известен по выступлениям за «Арсенал», «Барселону» и «Удинезе». Прошлый сезон он провел в «Марселе», где в 44 матчах забил 18 мячей.