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13:44 (мск), источник: Sport24

Алексис Санчес вернулся в «Интер»

Нападающий Алексис Санчес на правах свободного агента перешел в «Интер».

Интер
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Источник: ФК "Интер" Милан

Стороны заключили контракт до 30 июня 2024 года, сообщается на сайте клуба.

34-летний чилиец уже выступал за «Интер» в 2019—2020 годах. Он провел за клуб 109 матчей, забил 20 голов и сделал 23 передачи.

Алексис Санчес также известен по выступлениям за «Арсенал», «Барселону» и «Удинезе». Прошлый сезон он провел в «Марселе», где в 44 матчах забил 18 мячей.

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