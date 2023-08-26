«Аль-Ахли» объявил о переходе Габриэля Вейги

«Жемчужина Испании будет петь наш гимн», — сообщила пресс-служба «Аль-Ахли», опубликовав в соцсетях ролик с представлением игрока.

На одного из самых талантливых игроков своего поколения претендовали «Пари Сен-Жермен» и «Наполи», но испанец, выступавший за «Сельту», выбрал иное продолжение карьеры. По информации различных источников, Вейга будет получать в новом клубе почти € 12 млн в год.