Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Динамо
Футбол. Первая лига
17:30
Сокол
Ленинградец
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Фулхэм
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
12
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бохум
Боруссия Д
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дармштадт
Унион Б
13
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Вольфсбург
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрайбург
Вердер
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хайденхайм
Хоффенхайм
10
Футбол. Первая лига
18:30
Кубань
Алания
Футбол. Премьер-лига
19:30
Спартак
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Байер
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрозиноне
Аталанта
Футбол. Зарубежный
19:30
Монца
Эмполи
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
Урал
40
Футбол. Премьер-лига
20:00
Пари Нижний Новгород
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Кадис
Альмерия
Футбол. Зарубежный
20:00
Марсель
Брест
Футбол. Зарубежный
14:30
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Рома
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:30
Севилья
Жирона
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
25.08
Сельта
Реал
01
25.08
Лас-Пальмас
Реал Сосьедад
00
21.08
Гранада
Райо Вальекано
02
21.08
Алавес
Севилья
43
20.08
Бетис
Атлетико
00
20.08
Барселона
Кадис
20
20.08
Жирона
Хетафе
30
19.08
Осасуна
Атлетик
02
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
16:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аль-Ахли» объявил о переходе Габриэля Вейги

21-летний испанский полузащитник Габриэль Вейга подписал контракт с аравийским клубом «Аль-Ахли».

СельтаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

«Жемчужина Испании будет петь наш гимн», — сообщила пресс-служба «Аль-Ахли», опубликовав в соцсетях ролик с представлением игрока.

На одного из самых талантливых игроков своего поколения претендовали «Пари Сен-Жермен» и «Наполи», но испанец, выступавший за «Сельту», выбрал иное продолжение карьеры. По информации различных источников, Вейга будет получать в новом клубе почти € 12 млн в год.

Испанский хавбек успел сыграть один матч за «Сельту» в нынешнем сезоне в Примере. Летом он принимал участие в шести играх молодёжного Евро. В прошлом сезоне Вейга провёл 36 матчей в Ла Лиге, в которых забил 11 голов и отдал четыре передачи. Также он появился на поле в трёх встречах Кубка Испании.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украине присудили спорное очко на ЧЕ. В ответ стали скандировать «Воры!»
Владимир Минеев получил контузию в зоне СВО
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь