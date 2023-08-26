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18:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» в Бундеслиге

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Бохумом» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.

Бохум
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Источник: AFP 2023

Встреча в Бохуме завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев голом отметился Кевин Штёгер (13-я минута). За «шмелей» забил Дониэлл Мален (56).

В следующем туре «Боруссия» дома сыграет с «Хайденхаймом» 1 сентября, «Бохум» на выезде встретится с «Аугсбургом» 2 сентября.

Результаты других матчей:

«Дармштадт» — «Унион» — 1:4;

«Кёльн» — «Вольфсбург» — 1:2;

«Фрайбург» — «Вердер» — 1:0;

«Хайденхайм» — «Хоффенхайм» — 2:3.

Бохум
1:1
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
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