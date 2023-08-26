Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» в Бундеслиге

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» на выезде сыграла вничью с «Бохумом» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.