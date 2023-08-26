Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» в Бундеслиге

Футбол, Германия, Тур 226.08.2023, 16:30 (МСК UTC+3)Vonovia Ruhrstadion
|Кевин Штегер(Максимилиан Виттек)
|13′
|Дониэлл Мален(Юлиан Брандт)
|56′
|1
|Мануэль Риманн
|1
|Грегор Кобель
|4
|Эрхан Машович
|4
|Нико Шлоттербек
|5
|Фернандес Бернарду
|5
|Рами Бенсебаини
|20
|Иван Ордец
|17
|Мариус Вольф
|8
|Антони Лозийя
|19
|Юлиан Брандт
|19
|Матуш Беро
71′
|23
|Эмре Джан
75′
|15
|Феликс Пасслак
81′
|15
|Матс Хуммельс
46′
|2
|Кристиан Гамбоа
|25
|Никлас Зюле
|32
|Максимилиан Виттек
48′
|8
|Феликс Нмеча
81′
|3
|Данилу Соарес
|6
|Салих Озджан
|7
|Кевин Штегер
66′81′
|20
|Марсель Забитцер
62′
|6
|Патрик Остераге
|27
|Карим Адейеми
|11
|Такума Асано
59′
|9
|Себастьен Аллер
81′
|22
|Кристофер Антви-Аджей
|18
|Юссуфа Мукоко
|33
|Филипп Хофманн
59′
|21
|Дониэлл Мален
81′
|29
|Мориц Брошински
|43
|Джейми Байно-Гиттенс
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|20
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|7
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Роберт Шредер(Германия)