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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Фулхэм» вдесятером вырвал ничью в матче с «Арсеналом»

Завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонские «Арсенал» и «Фулхэм».

Арсенал
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, Англия. Бригаду арбитров возглавлял судья Пол Тирни. Встреча закончилась вничью — 2:2.

Уже на первой минуте встречи гости смогли выйти вперёд благодаря голу бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейры. Этот забитый мяч остался единственным в первом тайме. Во второй половине встречи «Арсенал» смог перевернуть игру. Сначала на 70-й минуте полузащитник Букайо Сака реализовал 11-метровый удар, а на 73-й минуте форвард Эдди Нкетиа забил второй мяч хозяев. За семь минут до конца основного времени гости остались вдесятером. С поля был удалён защитник Кэлвин Бейсси. Однако «Фулхэм» всё-таки смог сравнять счёт. На 87-й минуте матча португалец Жоау Пальинья установил окончательный счёт встречи.

После трёх сыгранных туров в активе «Арсенала» семь очков, клуб занимает второе место в таблице. «Фулхэм» набрал четвёртое очко и поднялся на 11-ю строчку.

Арсенал
2:2
Первый тайм: 0:1
Фулхэм
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