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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Аль-Иттихада» рассказал, есть ли у него конфликт с Бензема

Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал информацию о сложных отношениях со звездным нападающим команды Каримом Бензема.

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Источник: AP 2023

Ранее сообщалось, что Эшпириту Санту якобы не нравится стиль игры французского форварда. Также 49-летний специалист не назначил Бензема капитаном команды, что шокировало Карима, а сам футболист жалуется на непрофессиональное обращение к себе со стороны тренера.

«Хочу прояснить одну вещь. Я читал в прессе, что у меня не очень хорошие отношения с Каримом. Так вот, те, кто меня знает, понимают, что это чушь собачья», — цитирует Нуну Goal.

35-летний Бензема сыграл в трех матчах за «Аль-Иттихад» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.

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