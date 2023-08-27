«ПСЖ» одержал первую победу в новом сезоне Лиги 1

Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов. В составе хозяев голы забили Марко Асенсио (45-я минута) и Килиан Мбаппе (52, 90+1). У проигравших отличился Морган Гилавоги (90+5).

Для Асенсио этот гол стал первым в официальных матчах за столичный клуб. Трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» присоединился к парижанам в июле на правах свободного агента.

«ПСЖ» одержал первую победу в чемпионате, команда Луиса Энрике с 5 очками в трех матчах идет четвертой в таблице чемпионата. Вице-чемпион прошлого сезона «Ланс» с 1 очком идет 15-м.