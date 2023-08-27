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00:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» одержал первую победу в новом сезоне Лиги 1

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. «Пари Сен-Жермен» обыграл «Ланс» в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.

ПСЖ
ЛансЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Париже завершилась со счетом 3:1 в пользу действующих чемпионов. В составе хозяев голы забили Марко Асенсио (45-я минута) и Килиан Мбаппе (52, 90+1). У проигравших отличился Морган Гилавоги (90+5).

Для Асенсио этот гол стал первым в официальных матчах за столичный клуб. Трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» присоединился к парижанам в июле на правах свободного агента.

«ПСЖ» одержал первую победу в чемпионате, команда Луиса Энрике с 5 очками в трех матчах идет четвертой в таблице чемпионата. Вице-чемпион прошлого сезона «Ланс» с 1 очком идет 15-м.

В другом матче дня «Марсель» дома обыграл «Брест» (2:0).

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:0
Ланс
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