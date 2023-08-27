Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино» в Серии А

Встреча в Милане завершилась со счетом 4:1. У победителем дублем с пенальти отметился Оливье Жиру (43-я и 65-я минуты), еще по голу забили Кристиан Пулишич (33) и Тео Эрнандес (45+2). В составе гостей отличился Перр Схюрс (36).

«Милан» в двух матчах набрал 6 очков, туринцы — 1 очко. В следующем туре команда Стефано Пиоли встретится 1 сентября на выезде с «Ромой», «Торино» 3 сентября примет «Дженоа».