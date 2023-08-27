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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино» в Серии А

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Милан» обыграл «Торино» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

Милан
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Источник: Reuters

Встреча в Милане завершилась со счетом 4:1. У победителем дублем с пенальти отметился Оливье Жиру (43-я и 65-я минуты), еще по голу забили Кристиан Пулишич (33) и Тео Эрнандес (45+2). В составе гостей отличился Перр Схюрс (36).

«Милан» в двух матчах набрал 6 очков, туринцы — 1 очко. В следующем туре команда Стефано Пиоли встретится 1 сентября на выезде с «Ромой», «Торино» 3 сентября примет «Дженоа».

В другом матче тура «Рома» уступила в гостях «Вероне» (1:2), которая одержала две победы на старте сезона.

Милан
4:1
Первый тайм: 3:1
Торино
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