Дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино» в Серии А
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Милан» обыграл «Торино» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
Милан
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Милан» обыграл «Торино» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане завершилась со счетом 4:1. У победителем дублем с пенальти отметился Оливье Жиру (43-я и 65-я минуты), еще по голу забили Кристиан Пулишич (33) и Тео Эрнандес (45+2). В составе гостей отличился Перр Схюрс (36).
«Милан» в двух матчах набрал 6 очков, туринцы — 1 очко. В следующем туре команда Стефано Пиоли встретится 1 сентября на выезде с «Ромой», «Торино» 3 сентября примет «Дженоа».
В другом матче тура «Рома» уступила в гостях «Вероне» (1:2), которая одержала две победы на старте сезона.