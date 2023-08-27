10 главных трансферных новостей дня. Странный выбор вратаря «Челси» и новый клуб Рамоса

Суббота, 26 августа, подарила нам несколько интригующих новостей с трансферного рынка. Несколько звёзд, кажется, нашли новые клубы!

Саудовцы забрали футболиста, критикуемого Кроосом

«Аль-Ахли» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Габриэлем Вейгой. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт подписан сроком на три года. Ранее Вейга выступал за «Сельту». На него претендовали несколько топ-клубов Европы, игрок был близок к «Наполи». Но выбрал Саудовскую Аравию. В «Аль-Ахли» Вейга будет получать около € 12 млн в год («Наполи» предлагал в пять раз меньше). Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос назвал «позором» переход Габриэля в саудовский клуб.

ЦСКА близок к ещё одному трансферу!

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен уже попрощался с командой перед переходом в ЦСКА, сообщает Globo Esporte. 22-летний бразилец вылетит в Россию в понедельник, 28 августа. Армейцы уже согласовали с «Атлетико Паранаэнсе» трансфер Келвена. Защитник подпишет с ЦСКА контракт сроком на четыре года. Келвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. С клубом в сезоне-2020/2021 он выиграл Копа Судамерикана. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.

«Челси» забрал Петровича. Нет, не чьего-то папу

«Челси» объявил о переходе сербского голкипера Джордже Петровича. Сумма трансфера составила € 16 млн. Контракт с 23-летним футболистом подписан до лета 2030 года с опцией продления ещё на один сезон. Ранее Петрович провёл 48 матчей за американский «Нью-Инглэнд Революшн» после подписания контракта в 2022 году. В прошлом сезоне Джордже был признан вторым вратарём года в МЛС. Петрович имеет в своём активе два матча за сборную Сербии.

«Брайтон» нашёл замену Кайседо

«Брайтон» достиг соглашения по переходу полузащитника «Лилля» Карлоса Балеба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации журналиста, сумма трансфера составит € 27 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Условия контракта с Балеба уже согласованы, полузащитнику предстоят медицинские тесты. 19-летний футболист провёл 23 матча за основной состав «Лилля» в Лиге 1. По данным Transfermarkt, стоимость камерунца составляет € 5 млн. Балеба — замена Кайседо, ушедшему в «Челси» за рекордные для АПЛ € 133,5 млн.

Санчес вернулся в «Интер»

Чилийский форвард подписал контракт с «Интером» на правах свободного агента. Срок соглашения — один год. Ранее Алексис Санчес провёл за клуб 109 матчей, забил 20 голов и выиграл три трофея. Он выступал за «Интер» в сезоне-2019/2020 и с 1 сентября 2020 по 10 августа 2022 года. Прошлый сезон чилиец провёл в «Марселе», в составе которого сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и тремя результативными передачами. Также за свою карьеру он поиграл за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Экс-форвард «Зенита» приехал к Моуринью

«Рома» объявила о переходе иранского форварда Сердара Азмуна. Игрок взят в аренду у «Байера» до лета 2024 года с правом выкупа за € 12 млн. За новую команду Азмун будет выступать под 17-м номером. Ранее Сердар также выступал за иранский «Сепахан», а также российские «Рубин», «Ростов» и «Зенит». В составе санкт-петербургской команды Азмун стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и один раз выиграл Кубок страны.

Неожиданный вариант для Азара в АПЛ!

Эден Азар снова окажется в АПЛ? Вполне возможно! Как сообщает The Guardian, в бельгийском вингере заинтересован «Кристал Пэлас». Эден находится в статусе свободного агента, поэтому «орлы» совершенно спокойно могут забрать его. «Пэлас» ищет замену ушедшему в «Галатасарай» Уилфриду Заха, Азар — один из вариантов. Ранее сообщалось, что интерес к Азару проявляют в МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии. В американской лиге он интересен «Ванкуверу», в чемпионате Бразилии — «Ботафого». Также Азар получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. А с 2019 по 2023 год бельгиец выступал за «Реал».

«Интер» отдал форварда в клуб Жиго и Обамеянга

Аргентинский нападающий «Интера» Хоакин Корреа стал футболистом «Марселя». Клуб и игрок заключили арендное соглашение до лета 2024 года. «Марсель» может выкупить Корреа за € 10 млн. А за аренду провансальцы заплатят € 2 млн. Выкуп станет обязательным, если «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Корреа заменит Алексиса Санчеса, ушедшего в экс-клуб Хоакина — «Интер». Также он поиграет вместе с Самуэлем Жиго и Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Один из самых дорогих футболистов в истории отправляется в Катар?

Фабрицио Романо сообщает: полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо готов к трансферу в «Аль-Духаиль». 31-летний бразилец достиг соглашения с катарцами по условиям контракта. Однако «Аль-Духаиль» ещё не договорился с «Астон Виллой». К Коутиньо уже присматривались катарские и саудовские клубы, но именно «Аль-Духаиль» настроен серьёзнее всего. В прошлом сезоне Филиппе провёл за «Астон Виллу» 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.

Рамос всё же окажется в Турции?

Испанская легенда, защитник Серхио Рамос ранее отказался от варианта с «Бешикташем». Однако он всё ещё может перебраться в турецкую Суперлигу. Как сообщает Николо Скира, интерес к 37-летнему защитнику проявляет «Галатасарай». Турецкий гранд предлагает Рамосу зарплату в размере € 10 млн в год. Прошлый сезон Серхио провёл в «ПСЖ», а теперь находится в статусе свободного агента.