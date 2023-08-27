Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.08
Севилья
Жирона
12
Футбол. Зарубежный
26.08
ПСЖ
Ланс
31
Футбол. Зарубежный
26.08
Милан
Торино
41
Футбол. Зарубежный
26.08
Верона
Рома
21
Футбол. Зарубежный
26.08
Гранада
Мальорка
32
Футбол. Премьер-лига
26.08
Пари Нижний Новгород
Ростов
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Кадис
Альмерия
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Марсель
Брест
20
Футбол. Премьер-лига
26.08
Спартак
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
26.08
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
26.08
Боруссия М
Байер
03
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрозиноне
Аталанта
21
Футбол. Зарубежный
26.08
Монца
Эмполи
20
Футбол. Первая лига
26.08
Кубань
Алания
01
Футбол. Премьер-лига
26.08
Рубин
Динамо
22
Футбол. Первая лига
26.08
Сокол
Ленинградец
01
Футбол. Зарубежный
26.08
Арсенал
Фулхэм
22
Футбол. Зарубежный
26.08
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Эвертон
Вулверхэмптон
01
Футбол. Зарубежный
26.08
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Первая лига
26.08
Химки
Волгарь
00
Футбол. Зарубежный
26.08
Бохум
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
26.08
Дармштадт
Унион Б
14
Футбол. Зарубежный
26.08
Кельн
Вольфсбург
12
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрайбург
Вердер
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
26.08
Зенит
Урал
40
Футбол. Зарубежный
26.08
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
Все события
Фоторепортажи
13Ирине Винер — 75!
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
00:35 (мск), источник: Чемпионат.com

10 главных трансферных новостей дня. Странный выбор вратаря «Челси» и новый клуб Рамоса

А Моуринью получил в «Роме» бывшего партнёра Дзюбы!

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Суббота, 26 августа, подарила нам несколько интригующих новостей с трансферного рынка. Несколько звёзд, кажется, нашли новые клубы!

Саудовцы забрали футболиста, критикуемого Кроосом

«Аль-Ахли» официально сообщил о подписании контракта с полузащитником Габриэлем Вейгой. Сумма трансфера составила € 40 млн. Контракт подписан сроком на три года. Ранее Вейга выступал за «Сельту». На него претендовали несколько топ-клубов Европы, игрок был близок к «Наполи». Но выбрал Саудовскую Аравию. В «Аль-Ахли» Вейга будет получать около € 12 млн в год («Наполи» предлагал в пять раз меньше). Ранее полузащитник «Реала» Тони Кроос назвал «позором» переход Габриэля в саудовский клуб.

ЦСКА близок к ещё одному трансферу!

Защитник бразильского «Атлетико Паранаэнсе» Келвен уже попрощался с командой перед переходом в ЦСКА, сообщает Globo Esporte. 22-летний бразилец вылетит в Россию в понедельник, 28 августа. Армейцы уже согласовали с «Атлетико Паранаэнсе» трансфер Келвена. Защитник подпишет с ЦСКА контракт сроком на четыре года. Келвен выступал за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. С клубом в сезоне-2020/2021 он выиграл Копа Судамерикана. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7 млн.

«Челси» забрал Петровича. Нет, не чьего-то папу

«Челси» объявил о переходе сербского голкипера Джордже Петровича. Сумма трансфера составила € 16 млн. Контракт с 23-летним футболистом подписан до лета 2030 года с опцией продления ещё на один сезон. Ранее Петрович провёл 48 матчей за американский «Нью-Инглэнд Революшн» после подписания контракта в 2022 году. В прошлом сезоне Джордже был признан вторым вратарём года в МЛС. Петрович имеет в своём активе два матча за сборную Сербии.

«Брайтон» нашёл замену Кайседо

«Брайтон» достиг соглашения по переходу полузащитника «Лилля» Карлоса Балеба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации журналиста, сумма трансфера составит € 27 млн + € 3 млн в качестве бонусов. Условия контракта с Балеба уже согласованы, полузащитнику предстоят медицинские тесты. 19-летний футболист провёл 23 матча за основной состав «Лилля» в Лиге 1. По данным Transfermarkt, стоимость камерунца составляет € 5 млн. Балеба — замена Кайседо, ушедшему в «Челси» за рекордные для АПЛ € 133,5 млн.

Санчес вернулся в «Интер»

Чилийский форвард подписал контракт с «Интером» на правах свободного агента. Срок соглашения — один год. Ранее Алексис Санчес провёл за клуб 109 матчей, забил 20 голов и выиграл три трофея. Он выступал за «Интер» в сезоне-2019/2020 и с 1 сентября 2020 по 10 августа 2022 года. Прошлый сезон чилиец провёл в «Марселе», в составе которого сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и тремя результативными передачами. Также за свою карьеру он поиграл за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

Экс-форвард «Зенита» приехал к Моуринью

«Рома» объявила о переходе иранского форварда Сердара Азмуна. Игрок взят в аренду у «Байера» до лета 2024 года с правом выкупа за € 12 млн. За новую команду Азмун будет выступать под 17-м номером. Ранее Сердар также выступал за иранский «Сепахан», а также российские «Рубин», «Ростов» и «Зенит». В составе санкт-петербургской команды Азмун стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и один раз выиграл Кубок страны.

Неожиданный вариант для Азара в АПЛ!

Эден Азар снова окажется в АПЛ? Вполне возможно! Как сообщает The Guardian, в бельгийском вингере заинтересован «Кристал Пэлас». Эден находится в статусе свободного агента, поэтому «орлы» совершенно спокойно могут забрать его. «Пэлас» ищет замену ушедшему в «Галатасарай» Уилфриду Заха, Азар — один из вариантов. Ранее сообщалось, что интерес к Азару проявляют в МЛС, Бразилии и Саудовской Аравии. В американской лиге он интересен «Ванкуверу», в чемпионате Бразилии — «Ботафого». Также Азар получил предложение от клуба из Саудовской Аравии. А с 2019 по 2023 год бельгиец выступал за «Реал».

«Интер» отдал форварда в клуб Жиго и Обамеянга

Аргентинский нападающий «Интера» Хоакин Корреа стал футболистом «Марселя». Клуб и игрок заключили арендное соглашение до лета 2024 года. «Марсель» может выкупить Корреа за € 10 млн. А за аренду провансальцы заплатят € 2 млн. Выкуп станет обязательным, если «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон. Корреа заменит Алексиса Санчеса, ушедшего в экс-клуб Хоакина — «Интер». Также он поиграет вместе с Самуэлем Жиго и Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Один из самых дорогих футболистов в истории отправляется в Катар?

Фабрицио Романо сообщает: полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо готов к трансферу в «Аль-Духаиль». 31-летний бразилец достиг соглашения с катарцами по условиям контракта. Однако «Аль-Духаиль» ещё не договорился с «Астон Виллой». К Коутиньо уже присматривались катарские и саудовские клубы, но именно «Аль-Духаиль» настроен серьёзнее всего. В прошлом сезоне Филиппе провёл за «Астон Виллу» 22 матча во всех турнирах и отметился одним голом. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн.

Рамос всё же окажется в Турции?

Испанская легенда, защитник Серхио Рамос ранее отказался от варианта с «Бешикташем». Однако он всё ещё может перебраться в турецкую Суперлигу. Как сообщает Николо Скира, интерес к 37-летнему защитнику проявляет «Галатасарай». Турецкий гранд предлагает Рамосу зарплату в размере € 10 млн в год. Прошлый сезон Серхио провёл в «ПСЖ», а теперь находится в статусе свободного агента.

Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Украине присудили спорное очко на ЧЕ. В ответ стали скандировать «Воры!»
Владимир Минеев получил контузию в зоне СВО
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь