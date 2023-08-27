Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Гавр
Футбол. Первая лига
14:00
Енисей
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
16:00
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Реймс
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Футбол. Первая лига
17:00
Акрон
Тюмень
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Балтика
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Родина
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Лилль
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:30
Вильярреал
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Шинник
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
КАМАЗ
Футбол. Зарубежный
19:30
Фиорентина
Лечче
Футбол. Зарубежный
19:30
Ювентус
Болонья
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Осасуна
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетик
Бетис
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
26.08
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
26.08
Арсенал
Фулхэм
22
26.08
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
26.08
Эвертон
Вулверхэмптон
01
26.08
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
26.08
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
02
25.08
Челси
Лутон Таун
30
21.08
Кристал Пэлас
Арсенал
01
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
11:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в саудовский клуб

Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в саудовский «Аль-Иттихад».

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах уведомил клуб о своем желании перейти в саудовскую футбольную команду «Аль-Иттихад», сообщает журналист Руди Галетти в X (бывшая соцсеть Twitter).

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Иттихад» предложил «Ливерпулю» за Салаха более 90 млн евро, что делает сделку самой дорогой для чемпионата Саудовской Аравии, но мерсисайдцы отказались от переговоров. Также сообщалось, что самому футболисту был предложен личный контракт на три года на общую сумму в 200 миллионов евро и он дал согласие на переход.

По данным источника, «Аль-Иттихад» назначил 28 августа крайним сроком для получения окончательного ответа от «Ливерпуля» о возможности трансфера игрока.

Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из итальянской «Ромы». Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Он вытащил меня из гроба': шокирующее признание самой сексапильной фигуристки России
Спортсмены плакали, когда Костомаров вышел на лед
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь