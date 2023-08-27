Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в саудовский клуб

Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Иттихад» предложил «Ливерпулю» за Салаха более 90 млн евро, что делает сделку самой дорогой для чемпионата Саудовской Аравии, но мерсисайдцы отказались от переговоров. Также сообщалось, что самому футболисту был предложен личный контракт на три года на общую сумму в 200 миллионов евро и он дал согласие на переход.