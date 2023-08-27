Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в саудовский клуб
Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в саудовский «Аль-Иттихад».
Салах уведомил «Ливерпуль» о желании перейти в саудовский «Аль-Иттихад».
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах уведомил клуб о своем желании перейти в саудовскую футбольную команду «Аль-Иттихад», сообщает журналист Руди Галетти в X (бывшая соцсеть Twitter).
Ранее СМИ сообщали, что «Аль-Иттихад» предложил «Ливерпулю» за Салаха более 90 млн евро, что делает сделку самой дорогой для чемпионата Саудовской Аравии, но мерсисайдцы отказались от переговоров. Также сообщалось, что самому футболисту был предложен личный контракт на три года на общую сумму в 200 миллионов евро и он дал согласие на переход.
По данным источника, «Аль-Иттихад» назначил 28 августа крайним сроком для получения окончательного ответа от «Ливерпуля» о возможности трансфера игрока.
Салах перешел в «Ливерпуль» в 2017 году из итальянской «Ромы». Вместе с «красными» он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.