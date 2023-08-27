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19:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола быстрее всех в истории чемпионата Англии одержал 200 побед

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал автором очередного рекорда в чемпионате Англии. Специалист быстрее всех в истории турнира одержал 200 побед, сообщает Opta Sports.

Манчестер Сити
Шеффилд ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Свою двухсотую победу в АПЛ в качестве тренера Гвардиола одержал в 269-м матче, когда «горожане» на выезде переиграли «Шеффилд Юнайтед». Предыдущий рекорд принадлежал португальскому специалисту Жозе Моуринью (326 матчей).

Напомним, несколько минут назад завершился матч 3-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Сити». Финальный свисток главного арбитра встречи Джарреда Джиллетта зафиксировал победу «горожан» с минимальным перевесом в счёте (2:1). В составе гостей отличились Эрлинг Холанд и Родри, чей точный удар в компенсированное время и стал победным в этой игре.

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1:2
Первый тайм: 0:0
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