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20:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» добыла три очка в «перестрелке» с «Вильярреалом», команды забили семь голов

Завершился матч 3-го тура испанской Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной».

Вильярреал
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Финальный свисток зафиксировал победу гостей со счётом 4:3.

Первый тайм завершился с ничейный счётом. На 12-й минуте полузащитник «Барселоны» Гави открыл счёт, откликнувшись на передачу Ламина Ямала. Спустя три минуты Френки де Йонг удвоил преимущество сине-гранатовых, однако сохранить комфортный перевес к перерыву подопечным Хави не удалось. На 26-й минуте Хуан Фойт сократил отставание «Вильярреала» в счёте, а на 40-й минуте Александр Сёрлот восстановил равновесие на табло.

В начале второго тайма «Вильярреал» и вовсе повёл благодаря точному удару Алекса Баэны, но гостям удалось перевернуть ход матча в течение трёх минут. На 68-й минуте Ферран Торрес снова сделал счёт равным, а на 71-й минуте Роберт Левандовски принёс победу команде Хави Эрнандеса.

«Барселона» набрала семь очков в трёх матчах и поднялась на третье место в турнирной таблице испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. «Вильярреал» находится на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует в чемпионате мадридский «Реал» (9).

Вильярреал
3:4
Первый тайм: 2:2
Барселона
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