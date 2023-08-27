Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Валенсия
Осасуна
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Локомотив
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фиорентина
Лечче
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Болонья
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Ницца
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:30
Атлетик
Бетис
Футбол. Первая лига
19:00
Динамо Мх
Шинник
11
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
КАМАЗ
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
18:30
Вильярреал
Барселона
34
Футбол. Зарубежный
18:30
Бавария
Аугсбург
31
Футбол. Зарубежный
18:05
Лорьян
Лилль
41
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Родина
14
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Балтика
21
Футбол. Первая лига
17:00
Акрон
Тюмень
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Бернли
Астон Вилла
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Метц
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Монпелье
Реймс
13
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Тулуза
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Ренн
Гавр
22
Футбол. Первая лига
14:00
Енисей
СКА-Хабаровск
42
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
18:30
Бавария
Аугсбург
31
16:30
Майнц
Айнтрахт Ф
11
26.08
Боруссия М
Байер
03
26.08
Бохум
Боруссия Д
11
26.08
Дармштадт
Унион Б
14
26.08
Кельн
Вольфсбург
12
26.08
Фрайбург
Вердер
10
26.08
Хайденхайм
Хоффенхайм
23
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
21:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче Бундеслиги

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. «Бавария» обыграла «Аугсбург» в матче второго тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
АугсбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (40-я и 69-я минуты), забивший свой первый в матче мяч с пенальти. У «Аугсбурга» отличился Дион Белё (87-я минута), автогол на счету Феликса Удуохая (32). 28-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих провел 350-й матч в составе мюнхенского клуба.

«Аугсбург» не может победить в Бундеслиге в пятом матче подряд — в прошлом сезоне команда проиграла в трех последних турах, а в первом туре нынешнего чемпионата сыграла вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (4:4).

В следующем туре «Бавария» 2 сентября в Мёнхенгладбахе сыграет против «Боруссии», «Аугсбург» в тот же день примет «Бохум».

В другом матче дня франкфуртский «Айнтрахт» на первой компенсированной ко второму тайму минуте в меньшинстве вырвал ничью в гостевой встрече с «Майнцем» — 1:1.

Бавария
3:1
Первый тайм: 2:0
Аугсбург
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Он вытащил меня из гроба': шокирующее признание самой сексапильной фигуристки России
Спортсмены плакали, когда Костомаров вышел на лед
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь