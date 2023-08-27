Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче Бундеслиги

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (40-я и 69-я минуты), забивший свой первый в матче мяч с пенальти. У «Аугсбурга» отличился Дион Белё (87-я минута), автогол на счету Феликса Удуохая (32). 28-летний полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих провел 350-й матч в составе мюнхенского клуба.

«Аугсбург» не может победить в Бундеслиге в пятом матче подряд — в прошлом сезоне команда проиграла в трех последних турах, а в первом туре нынешнего чемпионата сыграла вничью с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха (4:4).

В следующем туре «Бавария» 2 сентября в Мёнхенгладбахе сыграет против «Боруссии», «Аугсбург» в тот же день примет «Бохум».