Далер Кузяев — лидер «Гавра» по статистическим показателям
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев стал лидером французского клуба по множеству статистических показателей.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев стал лидером французского клуба по множеству статистических показателей.
Россиянин является лучшим в команде по вовлечённости в ударные комбинации с игры (15) после первых трёх туров французской Лиги 1, сообщает Opta Sports.
Также Далер делит первое место в команде по ударам (5) и передачам под удар (5). Кроме того, он лучший по касаниям в чужой штрафной (12) и точным передачам в финальную треть поля (34), а также второй по возвратам владения (21) и подборам (21).
В первых трёх турах Лиги 1 «Гавр» набрал два очка и располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата. На счету Кузяева один гол.
Напомним, 30-летний футболист перешёл во французский клуб на правах свободного агента в текущее трансферное окно. Предыдущей командой Далера был санкт-петербургский «Зенит».