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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
00:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голевой пас Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Сассуоло» в Серии А

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. «Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

Наполи
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Источник: Reuters

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Виктор Осимхен (16-я минута, с пенальти) и Джованни Ди Лоренцо (64), которому ассистировал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Экс-футболист казанского «Рубина» и московского «Локомотива» пропустил матч первого тура из-за травмы.

На 52-й минуте матча был удален полузащитник «Сассуоло» Максим Лопес. Через восемь минут пенальти не реализовал нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.

В следующем туре имеющий 6 очков «Наполи» 2 сентября примет «Лацио», «Сассуоло» после двух поражений днем ранее на своем поле сыграет против «Вероны».

В другом матче дня «Дженоа» в гостях обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

Наполи
2:0
Первый тайм: 1:0
Сассуоло
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