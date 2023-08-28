Голевой пас Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Сассуоло» в Серии А

Встреча в Неаполе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Виктор Осимхен (16-я минута, с пенальти) и Джованни Ди Лоренцо (64), которому ассистировал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Экс-футболист казанского «Рубина» и московского «Локомотива» пропустил матч первого тура из-за травмы.

На 52-й минуте матча был удален полузащитник «Сассуоло» Максим Лопес. Через восемь минут пенальти не реализовал нападающий «Наполи» Джакомо Распадори.

В следующем туре имеющий 6 очков «Наполи» 2 сентября примет «Лацио», «Сассуоло» после двух поражений днем ранее на своем поле сыграет против «Вероны».