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00:05 (мск), источник: Sport24

Старший сын Месси зарегистрирован в качестве игрока академии «Интер Майами»

Тьяго Месси, сын семикратный обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, присоединился к «Интер Майами», клубу за который выступает его прославленный отец.

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11-летний Тьяго — старший сын Лионеля Месси и его супруги Антонеллы Рокуццо. Мальчик был зарегистрирован как игрок клубной академии «Интер Майами» — он будет играть за команду для игроков до 12 лет.

Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года.

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