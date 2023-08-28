Старший сын Месси зарегистрирован в качестве игрока академии «Интер Майами»
Тьяго Месси, сын семикратный обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, присоединился к «Интер Майами», клубу за который выступает его прославленный отец.
Тьяго Месси, сын семикратный обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси, присоединился к «Интер Майами», клубу за который выступает его прославленный отец.
11-летний Тьяго — старший сын Лионеля Месси и его супруги Антонеллы Рокуццо. Мальчик был зарегистрирован как игрок клубной академии «Интер Майами» — он будет играть за команду для игроков до 12 лет.
Лионель Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года.