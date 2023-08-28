16-летний Ямаль зажег в безумном матче «Барселоны», 200 побед Гвардиолы, команда Кузяева отыгралась с 0:2
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Главные события воскресенья в европейском футболе.
В субботу непросто пришлось двум топ-клубам — «МЮ» и «Арсеналу». Теперь в Шеффилде пришлось потрудиться «Манчестер Сити», хотя все сложилось бы проще, если бы в первом тайме пенальти реализовал Холанн. Да, потом норвежец все же забил с игры, однако его одиночного успеха могло не хватить для победы.
Вернувшиеся из чемпионшипа хозяева в концовке отыгрались, и «горожанам» принесло успех только уникальное умение Родри оказываться в нужное время в нужном месте. Иногда есть ощущение, что с подбора он может забить с любой дистанции, а тут испанец расстреливал ворота из штрафной. У вратаря даже намека на шанс спасти не было, и «Сити» уже единоличный лидер.
Очков в этом сезоне не теряли только действующие чемпионы, а Хосеп Гвардиола одержал 200 побед в АПЛ. До этой отметки он добрался всего за 269 матчей, тогда как предыдущему рекордсмену Алексу Фергюсону потребовалось 322 игры.
«Барселона» решает проблемы по мере их поступления, только процесс это непростой. Сложности со здоровьем у Бальде ускорили регистрацию контракта Алонсо, но тут на тренировке травмировался выбывший до октября Педри. Казалось, эту потерю удалось компенсировать, ведь к 15-й минуте сине-гарантовые вели с перевесом в два мяча, а забили центральные полузащитники — Френки де Йонг и Гави.
Только «Вильярреал» при Кике Сетьене по-настоящему хорош, поэтому «подводников» не остановили ни 0:2 на табло, ни отмененный гол. Они подали еще один угловой, и Фойт забил уже по всем правилам. А как раскатали гостей незадолго до перерыва, когда Жерар Морено и Педраса вывели на пустой угол Серлота! Причем норвежец сам начал комбинацию, эффектно разобравшись со своим оппонентом справа от ворот.
Дальше — больше. В начале второго тайма Педраса в центре прошел Сержи Роберто, оторвался от Ориоля Ромеу и покатил мяч закрутившему его в угол Алексу Баэне. Впрочем, это было совместное представление двух команд, и «Барсу» переворот в игре не деморализовал. Юный Ямаль, в 16 лет и 45 дней отдавший самый юный голевой пас в истории ла лиги (как раз-де Йонгу, когда тот открывал счет), сначала пробил в перекладину, а потом в штангу.
Во втором случае на отскоке отличился Левандовски. А так как перед этим Гави поставил почти баскетбольный блок и помог Феррану Торресу второй тур подряд отметить выход на замену голом, 3:2 превратились в 3:4. Ну, а Ямалю после такого концерта в момент замены устроили овацию даже болельщики хозяев. Это и есть признание таланта, а, учитывая позицию юноши, о бегстве Дембеле в Париж можно уже не жалеть. Зато стоит волноваться за свои перспективы отбывающему дисквалификацию Рафинье.
В первом тайме порой казалось, что «Ювентус» после яркого старта перехвалили. Но началась вторая половина, и оказалось, что во время перерыва Массимилиано Аллегри привел команду в чувство. Не хватало только завершения, хотя Влахович забил, эффектно положив корпус после скидки Бреннера. Только гол отменили, так как на линии удара оказался забравшийся в офсайд и мешавший вратарю Рабьо.
Дальше были эффектный сейв Скорупски после атаки Веа, промах Фаджоли, как всегда долгожданное возвращение на поле Погба и неоднозначный момент с возможным пенальти в ворота хозяев. Его рисковал заработать Айлинг-Джуниор, и градус недовольства со стороны «Болоньи» только повысился, так как именно юный англичанин навесил на голову сравнявшего счет Влаховича.
Пропустив первый тур из-за небольших проблем со здоровьем, Кварацхелия попал в заявку на игру с «Сассуоло». Пока он находился на скамейке, «Наполи» ограничился одним голом, который состоялся благодаря вмешательству ВАР и реализованному Осимхеном пенальти. А следующий раз арбитр оказался в центре внимания в начале второго тайма, когда, устав слушать гневные реплики Лопеса, отправил француза в раздевалку.
Появление же Хвичи трибуны встретили ревом сразу после того, как исполнявший второй в матче 11-метровый Распадори запустил мяч куда-то в небеса. Нужно же быть изящнее, и грузинский легионер это показал, отдав тонкий пас удвоившему счет Ди Лоренцо. С Кварацхелией игра команды Руди Гарсии заиграла новыми красками, так что скептикам, которые предрекали «Наполи» спад после ухода Лучано Спаллетти, пока нечего сказать — чемпион стартовал с двух побед.
«Бавария» начала сезон мощно. А когда все работает, даже мельчайшие детали оказываются в твою пользу. Как в случае с первым голом — после рикошетов и попытки защитника выбить мяч с линии ворот. Или когда ВАР помог разглядеть едва заметное попадание в руку в момент удара Киммиха, чьей формой на каком-то этапе якобы был недоволен Томас Тухель.
Ну и Кейн — все тот же образцовый снайпер. Он теперь и штатный пенальтист, а взаимодействие с партнерами, если посмотреть на второй гол англичанина, почти идеальное. До Кейна три гола в двух первых матчах бундеслиги за «Баварию» забивали только два футболиста — Густав Юнг в 1967 году и Адольфо Валенсия в 1993-м.
Далер Кузяев снова провел достойный матч за «Гавр», да и в целом его команда приятно удивила. Хотя начиналась игра небесных против одной из самых стабильных команд лиги 1 последних лет предсказуемо. «Ренн» довел до ума первую же опасную атаку, после чего удачно разыграл штрафной, а еще загубил два убойных момента. Казалось, гостям не на что рассчитывать, но, поняв, что терять им нечего, выходцы из второго дивизиона показали — они совсем не безнадежны.
Началось возвращение «Гавра» в игру с фланговой подачи на будущего героя матча Аллиуи. Прилично смотрелся и замененный на 85-й минуте Кузяев, проделавший большой объем работы в центре поля и старавшийся обострять игру около чужой штрафной. Нагрузка на нашего легионера выросла после 60-й минуты, когда команду оставил в меньшинстве совершивший глупый фол Грандсир. Однако в меньшинстве гости поймали свой шанс, и Аллиуи обводящим ударом поставил в тупик опытнейшего Манданда.
9 красных карточек предъявлено в 29 матчах английского чемпионата. На данный момент в среднем игроки удаляются с поля чаще, чем за всю историю турнира — каждые 3,2 матча.
10 мячей ударами головой забили с начала года игроки «Фиорентины». В лигах топ-5 флорентийцы уступают только «Униону» (11).
11 побед подряд одержал Юрген Клопп над командами Эдди Хау. Это самая длинная серия в тренерских дуэлях за всю историю АПЛ.
11 ударов в створ в гостевом матче — лучший показатель «Барселоны» под началом Хави.
42 победных гола, начиная с 90-й минуты, забил рекордсмен АПЛ «Ливерпуль».
70 процентов пенальти (43 из 61) реализовал «Манчестер Сити» в эпоху Гвардиолы.