16-летний Ямаль зажег в безумном матче «Барселоны», 200 побед Гвардиолы, команда Кузяева отыгралась с 0:2

Англия: Холанн не забил пенальти

Футбол Англия 2023/2024 Тур 3, 27.08.2023, 16:00 Шеффилд Юнайтед 1 Манчестер Сити 2

В субботу непросто пришлось двум топ-клубам — «МЮ» и «Арсеналу». Теперь в Шеффилде пришлось потрудиться «Манчестер Сити», хотя все сложилось бы проще, если бы в первом тайме пенальти реализовал Холанн. Да, потом норвежец все же забил с игры, однако его одиночного успеха могло не хватить для победы.

Вернувшиеся из чемпионшипа хозяева в концовке отыгрались, и «горожанам» принесло успех только уникальное умение Родри оказываться в нужное время в нужном месте. Иногда есть ощущение, что с подбора он может забить с любой дистанции, а тут испанец расстреливал ворота из штрафной. У вратаря даже намека на шанс спасти не было, и «Сити» уже единоличный лидер.

Очков в этом сезоне не теряли только действующие чемпионы, а Хосеп Гвардиола одержал 200 побед в АПЛ. До этой отметки он добрался всего за 269 матчей, тогда как предыдущему рекордсмену Алексу Фергюсону потребовалось 322 игры.

Испания: овация для вундеркинда

Футбол Испания 2023/2024 Тур 3, 27.08.2023, 18:30 Вильярреал 3 Барселона 4

«Барселона» решает проблемы по мере их поступления, только процесс это непростой. Сложности со здоровьем у Бальде ускорили регистрацию контракта Алонсо, но тут на тренировке травмировался выбывший до октября Педри. Казалось, эту потерю удалось компенсировать, ведь к 15-й минуте сине-гарантовые вели с перевесом в два мяча, а забили центральные полузащитники — Френки де Йонг и Гави.

Только «Вильярреал» при Кике Сетьене по-настоящему хорош, поэтому «подводников» не остановили ни 0:2 на табло, ни отмененный гол. Они подали еще один угловой, и Фойт забил уже по всем правилам. А как раскатали гостей незадолго до перерыва, когда Жерар Морено и Педраса вывели на пустой угол Серлота! Причем норвежец сам начал комбинацию, эффектно разобравшись со своим оппонентом справа от ворот.

Дальше — больше. В начале второго тайма Педраса в центре прошел Сержи Роберто, оторвался от Ориоля Ромеу и покатил мяч закрутившему его в угол Алексу Баэне. Впрочем, это было совместное представление двух команд, и «Барсу» переворот в игре не деморализовал. Юный Ямаль, в 16 лет и 45 дней отдавший самый юный голевой пас в истории ла лиги (как раз-де Йонгу, когда тот открывал счет), сначала пробил в перекладину, а потом в штангу.

Во втором случае на отскоке отличился Левандовски. А так как перед этим Гави поставил почти баскетбольный блок и помог Феррану Торресу второй тур подряд отметить выход на замену голом, 3:2 превратились в 3:4. Ну, а Ямалю после такого концерта в момент замены устроили овацию даже болельщики хозяев. Это и есть признание таланта, а, учитывая позицию юноши, о бегстве Дембеле в Париж можно уже не жалеть. Зато стоит волноваться за свои перспективы отбывающему дисквалификацию Рафинье.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456246761&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Италия: Хвича вернулся с голевым пасом

Футбол Италия 2023/2024 Тур 2, 27.08.2023, 19:30 Ювентус 1 Болонья 1

В первом тайме порой казалось, что «Ювентус» после яркого старта перехвалили. Но началась вторая половина, и оказалось, что во время перерыва Массимилиано Аллегри привел команду в чувство. Не хватало только завершения, хотя Влахович забил, эффектно положив корпус после скидки Бреннера. Только гол отменили, так как на линии удара оказался забравшийся в офсайд и мешавший вратарю Рабьо.

Дальше были эффектный сейв Скорупски после атаки Веа, промах Фаджоли, как всегда долгожданное возвращение на поле Погба и неоднозначный момент с возможным пенальти в ворота хозяев. Его рисковал заработать Айлинг-Джуниор, и градус недовольства со стороны «Болоньи» только повысился, так как именно юный англичанин навесил на голову сравнявшего счет Влаховича.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 2, 27.08.2023, 21:45 Наполи 2 Сассуоло 0

Пропустив первый тур из-за небольших проблем со здоровьем, Кварацхелия попал в заявку на игру с «Сассуоло». Пока он находился на скамейке, «Наполи» ограничился одним голом, который состоялся благодаря вмешательству ВАР и реализованному Осимхеном пенальти. А следующий раз арбитр оказался в центре внимания в начале второго тайма, когда, устав слушать гневные реплики Лопеса, отправил француза в раздевалку.

Появление же Хвичи трибуны встретили ревом сразу после того, как исполнявший второй в матче 11-метровый Распадори запустил мяч куда-то в небеса. Нужно же быть изящнее, и грузинский легионер это показал, отдав тонкий пас удвоившему счет Ди Лоренцо. С Кварацхелией игра команды Руди Гарсии заиграла новыми красками, так что скептикам, которые предрекали «Наполи» спад после ухода Лучано Спаллетти, пока нечего сказать — чемпион стартовал с двух побед.

Германия: дубль Кейна

Футбол Германия 2023/2024 Тур 2, 27.08.2023, 18:30 Бавария 3 Аугсбург 1

«Бавария» начала сезон мощно. А когда все работает, даже мельчайшие детали оказываются в твою пользу. Как в случае с первым голом — после рикошетов и попытки защитника выбить мяч с линии ворот. Или когда ВАР помог разглядеть едва заметное попадание в руку в момент удара Киммиха, чьей формой на каком-то этапе якобы был недоволен Томас Тухель.

Ну и Кейн — все тот же образцовый снайпер. Он теперь и штатный пенальтист, а взаимодействие с партнерами, если посмотреть на второй гол англичанина, почти идеальное. До Кейна три гола в двух первых матчах бундеслиги за «Баварию» забивали только два футболиста — Густав Юнг в 1967 году и Адольфо Валенсия в 1993-м.

Франция: сюрприз в Ренне

Футбол Франция 2023/2024 Тур 3, 27.08.2023, 14:00 Ренн 2 Гавр 2

Далер Кузяев снова провел достойный матч за «Гавр», да и в целом его команда приятно удивила. Хотя начиналась игра небесных против одной из самых стабильных команд лиги 1 последних лет предсказуемо. «Ренн» довел до ума первую же опасную атаку, после чего удачно разыграл штрафной, а еще загубил два убойных момента. Казалось, гостям не на что рассчитывать, но, поняв, что терять им нечего, выходцы из второго дивизиона показали — они совсем не безнадежны.

Началось возвращение «Гавра» в игру с фланговой подачи на будущего героя матча Аллиуи. Прилично смотрелся и замененный на 85-й минуте Кузяев, проделавший большой объем работы в центре поля и старавшийся обострять игру около чужой штрафной. Нагрузка на нашего легионера выросла после 60-й минуты, когда команду оставил в меньшинстве совершивший глупый фол Грандсир. Однако в меньшинстве гости поймали свой шанс, и Аллиуи обводящим ударом поставил в тупик опытнейшего Манданда.

Статистика дня

9 красных карточек предъявлено в 29 матчах английского чемпионата. На данный момент в среднем игроки удаляются с поля чаще, чем за всю историю турнира — каждые 3,2 матча.

10 мячей ударами головой забили с начала года игроки «Фиорентины». В лигах топ-5 флорентийцы уступают только «Униону» (11).

11 побед подряд одержал Юрген Клопп над командами Эдди Хау. Это самая длинная серия в тренерских дуэлях за всю историю АПЛ.

11 ударов в створ в гостевом матче — лучший показатель «Барселоны» под началом Хави.

42 победных гола, начиная с 90-й минуты, забил рекордсмен АПЛ «Ливерпуль».