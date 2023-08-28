Лидеры потеряли очки, «Ордабасы» стал еще ближе к первому золоту. Итоги тура в чемпионате Казахстана

В казахстанской премьер-лиге завершился 21-й тур, который удивил результатами. «СЭ» подводит итоги.

Аутсайдеры не сдаются

Напряженная борьба выдалась в матче аутсайдеров «Окжетпес» — «Каспий». Команды на двоих забили шесть голов, но победителя не выявили — встреча завершилась ничейным результатом (3:3).

Синегорцы уже к 22-й минуте вели со счетом 2:0. «Каспий» не сдавался и к перерыву отыграл один мяч, а во втором тайме забил еще два. Исход встречи решил гол «Окжетпеса» на 81-й минуте.

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Исполняющий обязанности главного тренера «Окжетпеса» Андрей Ферапонтов после игры пожаловался на нехватку ресурсов.

«Не скажу, что очко — это положительный результат, но это тоже балл в копилку. Посмотрим, что будет в конце сезона. К сожалению, нам очень не хватает ресурсов: у нас на тренировке всего лишь 16 человек. Хотим наиграть новые схемы, модели, привнести что-то новое в игру, но нет возможности», — заявил на пресс-конференции Ферапонтов.

Главный тренер «Каспия» Константин Горовенко в свою очередь отметил, что его команде еще нужно набраться мастерства.

«Борьба за выживание в премьер-лиге порой бывает жестче и непримиримее, чем борьба за чемпионство. Никто не хочет вылетать. К игрокам нет абсолютно никаких претензий — они действительно старались победить. Да, не хватало мастерства в защите, но стремление к победе всегда должно быть. В итоге получилась конкурентная ничья в пользу “Окжетпеса”, — отметил Горовенко.

Теперь «Окжетпес» располагается на 12-м месте в турнирной таблице с 18 очками, а «Каспий» — на 13-м (15 баллов).

Матч тура без голов

В дерби двух столиц — новой и старой — победа осталась за «Кайратом». «Астана» ожидаемо вышла играть не основным составом. Лидеров поберегли перед важным выездом в Албанию, где 31 августа столичный клуб проведет ответный матч с «Партизани» в Лиге конференций. Напомним, что домашняя игра завершилась победой казахстанского клуба с минимальным преимуществом (1:0).

«Кайрат» же второй раз за сезон обыграл «Астану». Встреча в первом круге завершилась разгромом (3:0), а на этот раз победа была добыта с минимальным счетом. Единственный гол забили на 88-й минуте встречи: после розыгрыша углового Маки Баньяк головой отправил мяч в ворота соперника.

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«Астана» потеряла важные очки в борьбе за первое место. Пока же клуб, имея матч в запасе, располагается на третьей строчке с 40 баллами, а у «Кайрата» — 35 очков и 5-е место.

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян после игры успокоил фанатов и отметил, что команда не отказалась от гонки за чемпионство в КПЛ.

«Понимали, что будет сложный матч, потому что не хотели рисковать лидерами перед еврокубками и оставили их в запасе. Можно ли говорить, что клуб отказался от борьбы за чемпионство? Нет, мы не отказались. Просто задача номер один сегодня — предстоящий матч в Лиге конференций. Только из этих соображений конкретно в этом матче вышел не оптимальный состав», — сказал на пресс-конференции Бабаян.

Лидеры потеряли очки

«Ордабасы», который близок к своему первому в истории чемпионству, неожиданно потерял два очка в матче с «Тоболом» — 0:0. Команда из Шымкента владела преимуществом, но поразить ворота соперника за 90 минут так и не смогла. И это несмотря на то, что хозяева вышли на поле резервным составом. Лидерам дали отдохнуть перед выездным матчем Лиги конференций с «Викторией Пльзень».

«Я ожидал тяжелого матча — так и было. Теперь нас ожидает матч с “Викторией Пльзень”. Конечно, мы постараемся показать всю свою силу, чтобы добиться хорошего результата. Посмотрим, сколько у нас сил есть. Нужно восстановиться. На поле было оставлено много эмоций. Но это хорошо, от этого дерби только выиграло: были моменты у “Ордабасы”, были моменты у “Тобола”, — сказал после матча главный тренер хозяев Милич Чурчич.

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Удивил и «Актобе», который считался фаворитом в матче с «Атырау» (0:0). Команда Андрея Карповича создала несколько опасных моментов, но не реализовала их. «Актобе» остается на второй строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 41 балл, а у «Атырау» — 28 очков и шестое место.

Аргентинский хавбек «Актобе» Лео Струмия верит, что команда еще сможет побороться за чемпионство.

«Мы очень расстроены, потому что мы ехали за победой, хотели набрать три очка. Думаю, мы показали свой максимум, но это не оправдание или что-то вроде того. Теперь нам нужно продолжать работать дальше. Да, мы потеряли много очков — нельзя проигрывать, если мы боремся за чемпионство. Впереди еще пять матчей. Если мы хотим подняться, то должны в этих играх показать свой максимум и побеждать», — приводит слова Струмии пресс-служба клуба.

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22-й тур начнется через две недели, 15 сентября. Казахстанская премьер-лига уходит на перерыв из-за матчей национальных команд.