«Атлетико» забил семь безответных мячей «Райо Вальекано»

Встреча, прошедшая на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде в понедельник, завершилась со счетом 7:0 в пользу «матрасников». У победителей дубль оформил Альваро Мората (73-я и 84-я минуты), который вышел на замену в первом тайме вместо Мемфиса Депая, отличившегося на 16-й минуте. Также у победителей мячи забили Антуан Гризманн (2), Науэль Молина (36), Анхель Корреа (79) и Маркос Льоренте (86).