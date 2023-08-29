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01:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» забил семь безответных мячей «Райо Вальекано»

Футболисты мадридского «Атлетико» разгромили в гостях «Райо Вальекано» в матче третьего тура чемпионата Испании, забив соперникам семь мячей.

Райо Вальекано
Атлетико
Хетафе
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде в понедельник, завершилась со счетом 7:0 в пользу «матрасников». У победителей дубль оформил Альваро Мората (73-я и 84-я минуты), который вышел на замену в первом тайме вместо Мемфиса Депая, отличившегося на 16-й минуте. Также у победителей мячи забили Антуан Гризманн (2), Науэль Молина (36), Анхель Корреа (79) и Маркос Льоренте (86).

«Атлетико» набрал семь очков и поднялся на второе место в таблице Ла Лиги, обойдя за счет разницы мячей «Жирону» и «Барселону». Впереди с девятью очками только мадридский «Реал». «Райо Вальекано», выигравший первые два матча сезона с общим счетом 4:0, занимает восьмую строчку, набрав очков.

В еще одном матче дня «Хетафе» дома обыграл «Алавес» со счетом 1:0 благодаря голу Борхи Майорала с пенальти (84).

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0:7
Первый тайм: 0:3
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