Эден Азар принял решение завершить карьеру игрока

По информации источника, у Азара были предложения от нескольких клубов, однако футболист намерен повесить бутсы на гвоздь.

Азар выступал за «Реал» с 2019 года. Ранее он играл за «Челси» и «Лилль». Эден провёл за «Реал» 76 матчей, в которых забил семь голов и отдал 12 голевых передач. За прошлый сезон бельгийцем было сыграно 10 матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.