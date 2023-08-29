Дубль Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Аль-Шабабом»

У хозяев дубль с пенальти на счету Криштиану Роналду. Форвард забивал на 13-й и 38-й минутах. Португалец мог оформить хет-трик, но уступил право исполнить третий пенальти Абдулрахману Гарибу. Хавбек «Аль-Насра» не смог реализовать одиннадцатиметровый на 80-й минуте матча. У победителей также по одному голу забили Садьо Мане и Султан Аль-Ганам.