«Фулхэм» выбил «Тоттенхэм» из Кубка английской лиги

Встреча в Лондоне закончилась победой хозяев поля в серии пенальти со счетом 2:1. Основное время закончилось вничью 1:1, у «Тоттенхэма» отличился Ришарлисон (56-я минута), автогол на счету Микки ван-де Вена (19).