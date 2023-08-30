«Фулхэм» выбил «Тоттенхэм» из Кубка английской лиги
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Футболисты «Фулхэма» обыграли «Тоттенхэм» в матче 1/32 розыгрыша Кубка английской лиги.
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Футболисты «Фулхэма» обыграли «Тоттенхэм» в матче 1/32 розыгрыша Кубка английской лиги.
Встреча в Лондоне закончилась победой хозяев поля в серии пенальти со счетом 2:1. Основное время закончилось вничью 1:1, у «Тоттенхэма» отличился Ришарлисон (56-я минута), автогол на счету Микки ван-де Вена (19).
В минувшем сезоне Английской премьер-лиги «Фулхэм» занял 12-е место, а «Тоттенхэм» финишировал третьим.