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00:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фулхэм» выбил «Тоттенхэм» из Кубка английской лиги

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Футболисты «Фулхэма» обыграли «Тоттенхэм» в матче 1/32 розыгрыша Кубка английской лиги.

Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
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Источник: Reuters

Встреча в Лондоне закончилась победой хозяев поля в серии пенальти со счетом 2:1. Основное время закончилось вничью 1:1, у «Тоттенхэма» отличился Ришарлисон (56-я минута), автогол на счету Микки ван-де Вена (19).

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги «Фулхэм» занял 12-е место, а «Тоттенхэм» финишировал третьим.

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