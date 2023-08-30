Джуд Беллингем — лучший игрок августа в испанской Ла Лиге

Британский футболист завоевал награду по итогам первого же месяца в своём дебютном сезоне в чемпионате Испании. Беллингему не потребовалось время на адаптацию, его результативная игра помогла «Реалу» с ходу захватить лидерство в Примере после трёх побед в трёх стартовых турах.

На данный момент англичанин является лучшим бомбардиром чемпионата с четырьмя голами в трёх играх. Он забил второй гол в матче с «Атлетиком» (2:0), позже он оформил дубль в игре с «Альмерией» (3:1) и, наконец, забил победный мяч в ворота «Сельты» (1:0).