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00:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду установил новый мировой рекорд, забив 517 голов в национальных лигах

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда, сообщает пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IIFHS).

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Источник: AFP 2023

Оформив дубль в матче с «Аль-Шабабом» 29 августа, Роналду записал на свой счёт 516-й и 517-й голы, забитые в национальных чемпионатах. Таким образом, Криштиану превзошёл Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, которые долгое время удерживали рекорд (по 515 голов).

IIFHS сообщает, что в рейтинге не учитываются голы, забитые игроками в региональных лигах — рассматриваются исключительно национальные чемпионаты. Именно поэтому в списке лучших бомбардиров отсутствуют Пеле, Ромарио и другие известные голеадоры.

Только три игрока за всю историю футбола достигли отметки в 500 голов (Пушкаш, Бицан и Роналду), но Лионель Месси имеет все шансы стать четвёртым в скором времени — на его счету 496 мячей.

Добавим, что 311 голов Роналду забил в чемпионате Испании, 103 мяча — в английской Премьер-лиге, 81 раз португалец отличился в итальянской Серии А, 19 голов уже успел забить в Саудовской Аравии и только трижды отличился в родной для себя Португалии.

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