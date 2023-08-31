Роналду установил новый мировой рекорд, забив 517 голов в национальных лигах

Оформив дубль в матче с «Аль-Шабабом» 29 августа, Роналду записал на свой счёт 516-й и 517-й голы, забитые в национальных чемпионатах. Таким образом, Криштиану превзошёл Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, которые долгое время удерживали рекорд (по 515 голов).

IIFHS сообщает, что в рейтинге не учитываются голы, забитые игроками в региональных лигах — рассматриваются исключительно национальные чемпионаты. Именно поэтому в списке лучших бомбардиров отсутствуют Пеле, Ромарио и другие известные голеадоры.

Только три игрока за всю историю футбола достигли отметки в 500 голов (Пушкаш, Бицан и Роналду), но Лионель Месси имеет все шансы стать четвёртым в скором времени — на его счету 496 мячей.