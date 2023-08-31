Гвардиола стал тренером сезона по версии УЕФА
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером года по версии УЕФА.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал лучшим тренером года по версии УЕФА.
В тройке претендентов на эту награду, помимо испанца, были итальянцы Симоне Индзаги («Интер») и Лучано Спаллетти («Наполи»).
Первоначально для голосования был составлен шорт-лист лучших тренеров прошлого сезона. Затем тройка лучших была определена с помощью голосования главных тренеров клубов, выступавших в каком-либо еврокубке в прошлом сезоне, и наставников сборных стран-членов УЕФА. Также среди голосовавших были специально выбранные журналисты.
Напомним, сегодня, 31 августа, в Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. К тому же на этом мероприятии УЕФА объявлял победителей различного рода наград в футболе по итогам предыдущего сезона.