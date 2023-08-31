Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зриньски
ЛАСК
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Абердин
Хеккен
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Лугано
Юнион
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Чукарички
Олимпиакос П
03
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс
Лудогорец
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Славия Пр
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Клаксвик
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
Слован Бр
62
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Динамо З
41
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Гент
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Тобол Кс
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фенербахче
01
Футбол. Еврокубки
19:45
Брейдаблик
Струга
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Олимпия Л
11
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Фарул
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Сепси
32
Все события
Фоторепортажи
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
20:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА назвал лучшего футболиста сезона-2022/23

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил награду лучшему игроку сезона-2022/23 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Манчестер Сити
ПСЖ
Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Имя обладателя награды было объявлено в ходе церемонии в Монако в четверг. На приз также претендовали бельгиец Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» и аргентинец Лионель Месси, выступавший в прошлом сезоне за французский «Пари Сен-Жермен», а ныне играющий за «Интер Майами» (США).

Холанду 23 года, в дебютном сезоне за «Манчестер Сити» он забил 52 гола в 53 матчах, побил рекорд результативности Английской премьер-лиги (АПЛ) и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.

Лучшей футболисткой сезона УЕФА признали полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Айтану Бонмати. Она стала лучшей футболисткой женского чемпионата мира, на ее счету три гола в семи матчах турнира.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тотальная нелюбовь к детям: зачем Горбачева убежала от тренеров и родителей
'Он вытащил меня из гроба': шокирующее признание самой сексапильной фигуристки России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь