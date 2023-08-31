УЕФА назвал лучшего футболиста сезона-2022/23

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Имя обладателя награды было объявлено в ходе церемонии в Монако в четверг. На приз также претендовали бельгиец Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» и аргентинец Лионель Месси, выступавший в прошлом сезоне за французский «Пари Сен-Жермен», а ныне играющий за «Интер Майами» (США).

Холанду 23 года, в дебютном сезоне за «Манчестер Сити» он забил 52 гола в 53 матчах, побил рекорд результативности Английской премьер-лиги (АПЛ) и выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Англии.