Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зриньски
ЛАСК
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Астон Вилла
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Норшелланн
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Абердин
Хеккен
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Лугано
Юнион
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Чукарички
Олимпиакос П
03
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аякс
Лудогорец
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Лг
Славия Пр
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Клаксвик
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Арис Л
Слован Бр
62
Футбол. Еврокубки
20:00
Спарта П
Динамо З
41
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Гент
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Виктория Пл
Тобол Кс
30
Футбол. Еврокубки
20:00
Твенте
Фенербахче
01
Футбол. Еврокубки
19:45
Брейдаблик
Струга
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Олимпия Л
11
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Фарул
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Буде-Глимт
Сепси
32
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
27.08
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
12
27.08
Бернли
Астон Вилла
13
27.08
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
12
26.08
Брайтон
Вест Хэм Юнайтед
13
26.08
Арсенал
Фулхэм
22
26.08
Брентфорд
Кристал Пэлас
11
26.08
Эвертон
Вулверхэмптон
01
26.08
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест
32
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Холанд: мне нравится, когда Гвардиола кричит на меня и пытается чему-то научить

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал получение награды лучшему футболисту сезона по версии УЕФА.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Я чувствую себя хорошо, что ещё я могу сказать. Я выиграл требл в 22 года и я живу мечтой.

В молодости это было чем-то недостижимым, так что делать это с моими товарищами по команде — это нечто особенное. Все эти достижения только добавляют мотивации.

Мы должны быть более подготовленными и острее, для меня это мотивация, и я готов стараться изо всех сил и провести новый отличный сезон.

Иногда мой папа или наш тренер (Хосеп Гвардиола) могут быть чересчур эмоциональными. Мне нравится, когда люди кричат на меня и пытаются чему-то научить. Гвардиола просто пытается сделать меня лучшим футболистом», — приводит слова Холанда TNT Sports.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на награждении ЧМ
Пропала чемпионка России 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь