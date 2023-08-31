Холанд: мне нравится, когда Гвардиола кричит на меня и пытается чему-то научить

«Я чувствую себя хорошо, что ещё я могу сказать. Я выиграл требл в 22 года и я живу мечтой.



В молодости это было чем-то недостижимым, так что делать это с моими товарищами по команде — это нечто особенное. Все эти достижения только добавляют мотивации.



Мы должны быть более подготовленными и острее, для меня это мотивация, и я готов стараться изо всех сил и провести новый отличный сезон.



Иногда мой папа или наш тренер (Хосеп Гвардиола) могут быть чересчур эмоциональными. Мне нравится, когда люди кричат на меня и пытаются чему-то научить. Гвардиола просто пытается сделать меня лучшим футболистом», — приводит слова Холанда TNT Sports.