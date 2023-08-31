Холанд: мне нравится, когда Гвардиола кричит на меня и пытается чему-то научить
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал получение награды лучшему футболисту сезона по версии УЕФА.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал получение награды лучшему футболисту сезона по версии УЕФА.
«Я чувствую себя хорошо, что ещё я могу сказать. Я выиграл требл в 22 года и я живу мечтой.
В молодости это было чем-то недостижимым, так что делать это с моими товарищами по команде — это нечто особенное. Все эти достижения только добавляют мотивации.
Мы должны быть более подготовленными и острее, для меня это мотивация, и я готов стараться изо всех сил и провести новый отличный сезон.
Иногда мой папа или наш тренер (Хосеп Гвардиола) могут быть чересчур эмоциональными. Мне нравится, когда люди кричат на меня и пытаются чему-то научить. Гвардиола просто пытается сделать меня лучшим футболистом», — приводит слова Холанда TNT Sports.