10 главных трансферных новостей дня. Игрока «Спартака» ждут в Испании, «МЮ» отдал вратаря

Пока не закрылось летнее окно, трансферные новости сыпятся на нас одна за другой. Вот и в четверг, 31 августа, состоялись несколько интересных переходов. О свершившихся сделках и самых любопытных слухах дня рассказываем в этом обзоре.

Брэдли Баркола — новичок «ПСЖ»

«ПСЖ» подписал вингера «Лиона» Брэдли Баркола. По информации инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб заплатит за 20-летнего игрока молодёжной сборной Франции € 45 млн, кроме того, € 5 млн будут прописаны в качестве бонусов. Утверждается, что главным инициатором покупки Баркола был советник по футбольным вопросам «ПСЖ» Луиш Кампуш. Ранее Романо писал о требовании «Лиона» включить в сделку футболистов парижского клуба, но, видимо, от этого условия всё же отказались. В прошлом сезоне вингер провёл 31 матч за «Лион» во всех турнирах, отметился семью голами и девятью результативными передачами.

БРЭДЛИ БРАКОЛА | Источник: ПСЖ

«Боруссия» подписала форварда сборной Германии

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг перешёл из «Вердера» в дортмундскую «Боруссию». Об этом игроке много говорили после ЧМ-2022, где он неожиданно превратился в главную ударную силу немцев, забив по голу в ворота Испании и Коста-Рики. Сообщалось об интересе к Фюллькругу со стороны «Баварии», тем не менее 30-летний форвард только сейчас сменил команду. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила € 13 млн. За «Вердер» Никлас сыграл 142 матча, в которых стал автором 49 голов и 16 голевых передач.

НИКЛАС ФЮЛЛЬКРУГ | Источник: БОРУССИЯ

Финалист Лиги чемпионов готовит трансфер

Финалист Лиги чемпионов «Интер» в последний день летнего трансферного окна может подписать полузащитника, ставшего в прошлом сезоне чемпионом Италии в составе «Наполи». Речь про Тангая Н’Домбеле, который принадлежит «Тоттенхэму». По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, миланский клуб запросил у лондонского данные по условиям возможной сделки и готов забрать Н’Домбеле. «Наполи» этим летом не стал выкупать француза, а сам полузащитник отказался от варианта с «Дженоа», поскольку хочет выступать в Лиге чемпионов. «Тоттенхэм» приобретал Тангая за € 62 млн, но теперь Н’Домбеле стоит в лучшем случае в два раза дешевле.

Ещё один игрок из топ-клуба уезжает в Саудовскую Аравию

Саудовская Аравия продолжает забирать игроков у топ-клубов Европы. Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра Карраско близок к переходу в «Аль-Шабаб». Как сообщил в своих соцсетях инсайдер Романо, 29-летний бельгиец уже договорился с саудовцами и хочет присоединиться к «Аль-Шабабу». Впрочем, сделка пока не закрыта, так как «Атлетико» требует за Карраско «крупную сумму». Если предложение не улучшат, мадридский клуб не отпустит Янника в это трансферное окно. Для испанцев важно закрыть вопрос не позже 1 сентября.

А защитник «Реала» отказался от Саудовской Аравии

Тем временем стало известно, что от предложения из Саудовской Аравии отказался центральный защитник «Реала» и сборной Австрии Давид Алаба. Как утверждают журналисты сайта Okdiario, на 31-летнего игрока выходили клубы саудовской лиги и предлагали ему контракт в размере € 25 млн в год. Тем не менее Алаба отказался уезжать из Мадрида. Да и сам «Реал» не согласился на трансфер за € 40 млн. Давид продолжит выступать за «сливочных», его контракт с мадридским клубом действует до июня 2026-го.

ДАВИД АЛАБА | Источник: Reuters

«Челси» борется за 17-летнего бразильца

Не все юные таланты «Коринтианса» оказываются теперь в «Зените». Если Роберт Ренан и Педро Энрике стали игроками петербургского клуба, то 17-летний Габриэл Москардо близок к переходу в «Челси». Как сообщает инсайдер Романо, лондонцы направили официальное предложение по трансферу полузащитника. Согласно источнику, «Челси» предложил фиксированную цену в размере € 21 млн, без каких-либо бонусов или пункта о перепродаже футболиста. При этом англичане планируют оставить Москардо в аренде в «Коринтиансе» до июня 2024-го. Однако бразильский клуб требует больше денег за Габриэла, так что переговоры продолжаются.

«Манчестер Юнайтед» продал вратаря

«Манчестер Юнайтед» оформил трансфер «на выход». Манкунианцы продали своего голкипера Дина Хендерсона в «Кристал Пэлас». Сумма сделки составила € 17,5 млн, а сам 26-летний вратарь подписал контракт до лета 2028-го. За свою карьеру в «Манчестер Юнайтед» Хендерсон провёл 29 матчей, пропустил 25 мячей и 13 раз сыграл «на ноль». В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест».

ДИН ХЕНДЕРСОН | Источник: CPFC.CO.UK

Защитник «Динамо» стал игроком «Торино»

«Торино» официально подтвердил переход центрального защитника «Динамо» Сабы Сазонова. Воспитанник «Зенита» и игрок молодёжной сборной Грузии перешёл в туринский клуб за € 2,75 млн, по данным Transfermarkt. Сазонов выступал за «Динамо» с лета 2021-го. В РПЛ он сыграл 35 матчей, в которых забил один гол.

«Я сказал Сабе, что желаю ему удачи, желаю развиваться ему как футболисту. Пусть играет на хорошем уровне. Для меня Серия А — суперчемпионат. Для Сазонова это отличный трансфер. Главное, чтобы был здоров. Да, к сожалению, теперь у меня нет центральных защитников. Но что поделать — это жизнь», — прокомментировал уход Сазонова главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

САБА САЗОНОВ | Источник: Чемпионат.com

У ЦСКА сорвался трансфер бразильца

ЦСКА договорился с бразильским «РБ Брагантино» о покупке левого защитника Жуниньо Капишаба, но в последний момент сделка сорвалась. Агент игрока Адриано Спадото заявил, что это случилось из-за того, что московский клуб не смог предоставить банковские гарантии по оплате трансфера. Однако в ЦСКА опровергли его слова. На самом деле переход был заблокирован со стороны австрийского офиса «Ред Булл».

«Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса “Ред Булл”, а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — сказал в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Валенсия» нацелена на нападающего «Спартака»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Испании. За день до закрытия летнего окна в Примере стало известно об интересе к ямайцу со стороны «Валенсии». О переговорах двух клубов написал журналист Relevo Маттео Моретто. Напомним, несколько днями ранее «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники сообщил, что у Николсона сорвались варианты в Саудовской Аравии, так как «Абха» и другие клубы отказались от его покупки. В новом сезоне Шамар ещё не играл за «Спартак».