«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Серхио Регилоном

«Как только стало ясно, что нам нужен ещё один левый защитник, мы оценили ряд игроков и быстро приняли меры, чтобы подписать Серхио. Он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы помочь нам достичь наших целей в этом сезоне. У него хороший опыт как в Премьер-лиге, так и в еврокубках, поэтому он готов сразу войти в состав и выступать», — приводит пресс-служба «красных дьяволов» слова Джона Мерто, футбольного директора клуба.