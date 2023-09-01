«Милан» объявил о трансфере Луки Йовича из «Фиорентины»

4 июня 2019 года Лука Йович подписал контракт с мадридским «Реалом» (два гола в 32 матчах), после чего вернулся в аренду в «Айнтрахт» в январе 2021 года (18 матчей, четыре гола). После аренды он провёл в Мадриде сезон-2021/2022 (19 матчей, один гол). В июле 2021 года Йович перешёл в итальянскую «Фиорентину», где забил 13 мячей в 50 матчах. В текущем сезоне он не провёл ни одной игры.