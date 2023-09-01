Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лутон Таун
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант
Марсель
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Рома
Милан
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Хайденхайм
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Вильярреал
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Сельта
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Верона
31
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
19:30
Сассуоло
Верона
31
28.08
Кальяри
Интер
02
28.08
Салернитана
Удинезе
11
27.08
Лацио
Дженоа
01
27.08
Наполи
Сассуоло
20
27.08
Фиорентина
Лечче
22
27.08
Ювентус
Болонья
11
26.08
Милан
Торино
41
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
22:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» объявил о трансфере Луки Йовича из «Фиорентины»

Сербский нападающий Лука Йович стал игроком итальянского «Милана».

Фиорентина
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Милан"

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Контракт 25-летнего форварда с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Йович будет выступать в новом клубе под 15-м игровым номером.

4 июня 2019 года Лука Йович подписал контракт с мадридским «Реалом» (два гола в 32 матчах), после чего вернулся в аренду в «Айнтрахт» в январе 2021 года (18 матчей, четыре гола). После аренды он провёл в Мадриде сезон-2021/2022 (19 матчей, один гол). В июле 2021 года Йович перешёл в итальянскую «Фиорентину», где забил 13 мячей в 50 матчах. В текущем сезоне он не провёл ни одной игры.

На международном уровне Йович забил десять голов в 30 матчах за национальную команду Сербии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на награждении ЧМ
«Можете заткнуться?» Медведев опять поссорился с американской публикой
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь