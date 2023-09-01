Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Альмерия
Сельта
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лутон Таун
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Хайденхайм
22
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Вильярреал
31
Футбол. Зарубежный
19:30
Сассуоло
Верона
31
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
20:30
Кадис
Вильярреал
31
28.08
Райо Вальекано
Атлетико
07
28.08
Хетафе
Алавес
10
27.08
Атлетик
Бетис
42
27.08
Валенсия
Осасуна
12
27.08
Вильярреал
Барселона
34
26.08
Севилья
Жирона
12
26.08
Гранада
Мальорка
32
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
23:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» объявила об аренде Жоау Феликса

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс перешёл в «Барселону» на правах аренды.

Атлетико
БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Об этом сообщил официальный сайт «Барселоны».

Срок аренды 23-летнего футболиста рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

Вторую половину прошлого сезона Жоау Феликс провёл в английском «Челси». Он сыграл 16 матчей в английской Премьер-лиге, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Результативными действиями футболист не отметился. Контракт игрока с «Атлетико» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость португальца, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 50 млн.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов на награждении ЧМ
«Можете заткнуться?» Медведев опять поссорился с американской публикой
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь