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1 сентября, источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Хайденхаймом», выигрывая 2:0

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и «Хайденхайм».

Боруссия Д
ХайденхаймЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Команды играли на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Райхелем. Итоговый результат — 2:2.

На седьмой минуте счёт открыл полузащитник «Боруссии» Юлиан Брандт с передачи Эмре Джана. Через восемь минут Джан урепил преимущество хозяев, реализовав пенальти. На 61-й минуте нападающий «Хайденхайма» Эрен Динкчи с передачи Нормана Тойеркауфа отыграл один мяч. На 83-й минуте форвард гостей Тим Кляйндинст с пенальти сравнял счёт — 2:2.

«Боруссия» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав пять очков после трёх матчей. «Хайденхайм» находится на 13-й строчке, заработав одно очко. Лидирует «Унион» (6).

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Боруссия Д
2:2
Первый тайм: 2:0
Хайденхайм
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