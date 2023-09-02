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00:11 (мск), источник: RT на русском

«Милан» обыграл «Рому» в третьем туре Серии А

«Милан» нанёс поражение «Роме» в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Рома
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра на стадионе «Олимпико» завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Стефано Пиоли.

В составе красно-чёрных мячи забили Оливье Жиру (9-я минута, пенальти), Рафаэл Леау (48-я). Красную карточку получил Фикайо Томори (61-я). В столичной команде отличился Леонардо Спинаццола (90+2).

«Милан» в четвёртом туре 16 сентября сыграет с «Интером». «Рома» на следующий день примет на своём поле «Эмполи».

Ранее сообщалось, что дубль Жиру помог «Милану» разгромить «Торино» в матче второго тура Серии А.

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