«Хетафе» арендовал у «Манчестер Юнайтед» обвиненного в насилии футболиста
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд продолжит карьеру в «Хетафе», сообщает официальный сайт испанского клуба.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд продолжит карьеру в «Хетафе», сообщает официальный сайт испанского клуба.
«Хетафе» взял 21-летнего английского форварда в аренду сроком на один сезон. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2025 года.
В феврале британская Королевская прокурорская служба объявила о закрытии дела Гринвуда и снятии с него обвинений в избиении и попытке изнасилования своей подруги Хэрриет Робсон. Решение о прекращении следствия было принято после того, как ключевой свидетель по делу отказался от своих показаний. В августе «Манчестер Юнайтед» завершил внутреннее расследование по делу Гринвуда и пришел к взаимному соглашению с игроком о том, что он покинет команду.
В конце января 2022 года Хэрриет Робсон опубликовала в соцсетях фотографии с синяками на разных частях своего тела, а также с окровавленным лицом. Кроме того, девушка обнародовала аудиозаписи словесной перепалки между ней и Гринвудом. Позже публикации были удалены. Гринвуд был арестован и впоследствии отпущен под залог. «Манчестер Юнайтед» отстранил футболиста от тренировок и игр, в прошлом и текущем сезонах футболист не провел ни одного матча за клуб.
В октябре Гринвуд был арестован и провел два дня под стражей по подозрению в нарушении условий своего освобождения под залог, так как вступил в контакт с потерпевшей, что было запрещено по условиям освобождения. В июле стало известно, что у него и Робсон родился ребенок.