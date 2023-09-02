Стало известно об интересе турецких клубов к Алексею Миранчуку

По информации издания, несколько команд из чемпионата Турции рассматривают возможность взять Миранчука в годичную аренду. Позиция «Аталанты» по этому вопросу не уточняется.

11 августа 2022 года Миранчук пополнил состав «Торино». Туринский клуб взял полузащитника в аренду из «Аталанты» с правом выкупа, однако в итоге не приобрел игрока. Позднее стало известно, что хавбек не входит в планы главного тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на сезон-2023/2024, поэтому футболист хочет снова играть за «Торино».