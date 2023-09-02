«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ благодаря хет-трику Холанда

Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» (Манчестер). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч закончился разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 5:1.

«Горожане» вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса. Однако уже спустя две минуты «Фулхэм» сравнял счёт усилиями защитника Тима Рима. На пятой добавленной к первому тайму минуте Натан Аке вновь вывел хозяев поля вперёд.

Во втором тайме нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил ещё трижды и установил окончательный итог — 5:1 в пользу «горожан».