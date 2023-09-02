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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» в матче 4-го тура АПЛ благодаря хет-трику Холанда

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм».

Манчестер Сити
ФулхэмЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» (Манчестер). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Матч закончился разгромной победой «Манчестер Сити» со счётом 5:1.

«Горожане» вышли вперёд на 31-й минуте благодаря голу Хулиана Альвареса. Однако уже спустя две минуты «Фулхэм» сравнял счёт усилиями защитника Тима Рима. На пятой добавленной к первому тайму минуте Натан Аке вновь вывел хозяев поля вперёд.

Во втором тайме нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил ещё трижды и установил окончательный итог — 5:1 в пользу «горожан».

«Манчестер Сити» продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав максимум очков после четырёх туров — 12. Следом за «горожанами» идёт «Вест Хэм» с 10 очками в активе. «Фулхэм», в свою очередь, набрал четыре очка и располагается на 12-м месте.

Манчестер Сити
5:1
Первый тайм: 2:1
Фулхэм
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