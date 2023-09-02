«Тоттенхэм» разгромил «Бёрнли». Сон оформил хет-трик

Хозяева открыли счёт уже на четвёртой минуте благодаря голу нападающего из Южной Африки Лайла Фостера. Лондонский «Тоттенхэм» достаточно быстро сравнял счёт. На 16-й минуте игры отличился капитан команды Сон Хын Мин. В добавленное к первому тайму время аргентинский защитник Кристиан Ромеру вывел гостей вперёд. Во втором тайме новичок «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон забил свой второй мяч за клуб. На 63-й и 66-й минутах южнокорейский форвард Сон Хын Мин отправил в ворота «Бёрнли» ещё два гола, оформив хет-трик. На 90+4-й минуте полузащитник хозяев Джош Браунхилл отыграл один мяч. Итоговый счёт — 5:2 в пользу лондонцев.