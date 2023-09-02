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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
19:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» вырвал победу у «Хетафе» благодаря очередному голу Беллингема

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мадридский «Реал» дома победил «Хетафе» в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

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Источник: AP 2023

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1. В составе гостей отличился Борха Майораль (11-я минута), у «Реала» голами отметились Хоселу (47) и Джуд Беллингем (90+5), для которого этот гол стал пятым в четырех играх чемпионата.

Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Хетафе» (4) располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Реал» 16 сентября дома сыграет с «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. «Хетафе» 17 сентября примет «Осасуну».

Реал
2:1
Первый тайм: 0:1
Хетафе
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