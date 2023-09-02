«Реал» вырвал победу у «Хетафе» благодаря очередному голу Беллингема
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мадридский «Реал» дома победил «Хетафе» в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Мадридский «Реал» дома победил «Хетафе» в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1. В составе гостей отличился Борха Майораль (11-я минута), у «Реала» голами отметились Хоселу (47) и Джуд Беллингем (90+5), для которого этот гол стал пятым в четырех играх чемпионата.
Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Хетафе» (4) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Реал» 16 сентября дома сыграет с «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. «Хетафе» 17 сентября примет «Осасуну».