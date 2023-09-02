«Реал» вырвал победу у «Хетафе» благодаря очередному голу Беллингема

Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 2:1. В составе гостей отличился Борха Майораль (11-я минута), у «Реала» голами отметились Хоселу (47) и Джуд Беллингем (90+5), для которого этот гол стал пятым в четырех играх чемпионата.