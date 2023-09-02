Сенсацией завершился матч «Челси» в АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 48-й минуте забил Энтони Эланга.

Эта победа позволила «Ноттингему» набрать шесть очков и подняться на промежуточное девятое место в турнирной таблице, а «Челси», имея в активе четыре очка, находится на 11-й строчке.