Сенсацией завершился матч «Челси» в АПЛ
«Челси» потерпел сенсационное поражение от «Ноттингем Фореста» в четвертом туре английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.
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Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Челси» потерпел сенсационное поражение от «Ноттингем Фореста» в четвертом туре английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 48-й минуте забил Энтони Эланга.
Эта победа позволила «Ноттингему» набрать шесть очков и подняться на промежуточное девятое место в турнирной таблице, а «Челси», имея в активе четыре очка, находится на 11-й строчке.
В следующем туре, 17 сентября, «Челси» на выезде сыграет с «Борнмутом», а на следующий день «Ноттингем Форест» на своем поле примет «Бернли».