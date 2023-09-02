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20:24 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился матч «Челси» в АПЛ

«Челси» потерпел сенсационное поражение от «Ноттингем Фореста» в четвертом туре английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

Челси
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Решающий гол на 48-й минуте забил Энтони Эланга.

Эта победа позволила «Ноттингему» набрать шесть очков и подняться на промежуточное девятое место в турнирной таблице, а «Челси», имея в активе четыре очка, находится на 11-й строчке.

В следующем туре, 17 сентября, «Челси» на выезде сыграет с «Борнмутом», а на следующий день «Ноттингем Форест» на своем поле примет «Бернли».

Челси
0:1
Первый тайм: 0:0
Ноттингем Форест
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