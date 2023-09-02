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20:27 (мск), источник: Vesti.kz

20-летний новичок «Реала» повторил достижение Роналду в Ла Лиге

«Реал» обыграл на своем поле «Хетафе» в четвертом туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Реал
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Источник: Reuters

Мадридский клуб проигрывал после первого тайма со счетом 0:1. Но после перерыва не только отыгрался, но и вырвал победу (2:1) — решающий гол на 90+5-й минуте забил Джуд Беллингем.

По информации Opta Sports, 20-летний Беллингем забил 5 голов в своих первых 4 матчах за «Реал» в Ла Лиге, он стал четвертым игроком в XXI веке, забившим в своих первых четырех матчах в чемпионате Испании:

  • Златан Ибрагимович 2009;
  • Криштиану Роналду 2009;
  • Сеск Фабрегас 2011;
  • Джуд Беллингем 2023.

Напомним, что Беллингем перешел в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии», сумма сделки составила 103 миллиона евро, а контракт с игроком был подписан до 30 июня 2029 года.

Реал
2:1
Первый тайм: 0:1
Хетафе
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