20-летний новичок «Реала» повторил достижение Роналду в Ла Лиге

Мадридский клуб проигрывал после первого тайма со счетом 0:1. Но после перерыва не только отыгрался, но и вырвал победу (2:1) — решающий гол на 90+5-й минуте забил Джуд Беллингем.

По информации Opta Sports, 20-летний Беллингем забил 5 голов в своих первых 4 матчах за «Реал» в Ла Лиге, он стал четвертым игроком в XXI веке, забившим в своих первых четырех матчах в чемпионате Испании:

Златан Ибрагимович 2009;

Криштиану Роналду 2009;

Сеск Фабрегас 2011;

Джуд Беллингем 2023.