Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере

Этот гол стал для 38-летнего португальца 850-м в карьере в официальных играх. Криштиану является рекордсменом по этому показателю, у ближайшего преследователя Лионеля Месси («Интер Майами») 818 голов.

Теперь на счету Роналду 727 забитых мячей в клубной карьере: он играл за «Спортинг» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия). Также у него 123 гола за сборную Португалии.