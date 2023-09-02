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2 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду забил 850-й гол в карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в матче 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазма» (5:1).

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Этот гол стал для 38-летнего португальца 850-м в карьере в официальных играх. Криштиану является рекордсменом по этому показателю, у ближайшего преследователя Лионеля Месси («Интер Майами») 818 голов.

Теперь на счету Роналду 727 забитых мячей в клубной карьере: он играл за «Спортинг» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия), «Аль-Наср» (Саудовская Аравия). Также у него 123 гола за сборную Португалии.

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