Гол Головина помог «Монако» одержать победу над «Лансом»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239343&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Игра проходила на стадионе: «Луи II» в Монако. Стартовый свисток встречи прозвучал в 22:00 мск.

На 24-й минуте первого тайма 22-летний защитник «Монако» Уилфрид Синго забил первый гол матча. На 36-й минуте российский полузащитник монегасков Александр Головин удвоил преимущество своей команды. Для россиянина этот гол стал первым в сезоне. Во втором тайме, на 59-й минуте, чилиец Гильермо Марипан отправил третий мяч в сетку ворот «Ланса», установив итоговый счёт в матче.

Эта победа позволила «Монако» набрать 10 очков и вернуться на первую строчку турнирной таблицы. В активе «Ланса» одно очко, команда идёт на 17-й строчке.