«Аль-Иттифак» объявил о переходе Вейналдума из «ПСЖ»

Клуб из Саудовской Аравии представил футболиста 40-секундным роликом в соцсетях. Ранее издание L'Équipe сообщало, что стоимость перехода оценивается в € 8 млн.

Напомним, «Аль-Иттифак» возглавляет легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард, а также саудовцы подписали экс-капитана английского клуба Джордана Хендерсона, французского форварда Муссу Дембеле.

Контракт Вейналдума с «ПСЖ» действовал до конца июня 2024 года. Сезон-2022/2023 нидерландский полузащитник провёл в аренде за итальянскую «Рому». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 12 млн.