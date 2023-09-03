Позор «Челси» после Абрамовича. Над самым дорогим новичком в истории смеется вся лига

14 августа 2023 года «Челси» объявил о трансфере полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Переход 21-летнего эквадорца стал самой дорогой «внутренней» сделкой в истории АПЛ: согласно сайту Transfermarkt, ее сумма составила поразительные 116 миллионов евро. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику Гарри Магуайру, который в 2019 году перешел из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро.

Кайседо, которого некоторые эксперты называют «улучшенной версией Клода Макелеле», с первых минут в составе «Челси» начал разочаровывать болельщиков. В дебютном матче за «синих» на поле «Вест Хэма» Мойсес сыграл всего 29 минут, но они обернулись для него настоящим кошмаром. За это время эквадорец успел восемь раз потерять мяч, дважды нарушить правила и допустить ошибку, которая привела к удару.

Как вишенка на торте: в компенсированное время Кайседо сбил в штрафной Эмерсона, чем подписал для «Челси» окончательный приговор. Лукас Пакета реализовал пенальти и убил интригу — 3:1, «Вест Хэм» забрал три очка в лондонском дерби.

Источник: Кадр из трансляции

Вчера, 1-го сентября, «Челси» потерпел второе поражение за четыре тура: команду Маурисио Почеттино на ее стадионе к позорному столбу пригвоздил «Ноттингем Форест». Решающий и единственный гол — на совести Кайседо: рекордный новичок АПЛ потерял мяч в центре поля, чем умело воспользовались автор ассиста Тайво Авонийи и Энтони Эланга.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239346&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В социальной сети X трансфер Кайседо уже сравнивают со сделками, которые проворачивал известный мошенник с Уолл-стрит Джордан Белфорт. Вы точно знаете его благодаря Леонардо Ди Каприо, исполнившего роль Белфорта в фильме «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе.

Источник: Соцсети

Или такой мем: оказывается, все проблемы Кайседо из-за того, что он играет в неудобных красных сапожищах.

«Челси» и Кайседо срочно нужно прибавлять: прямо сейчас «синие» с четырьмя очками расположились на 11-м месте в турнирной таблице. После того, как американец Тодд Боэли купил «Челси» у Романа Абрамовича, на «Стэмфорд Бридж» творится настоящий хаос. Боэли тратит сотни миллионов фунтов, используя мутные амортизационные схемы, тасует игроков и тренеров — но никак не может приблизиться даже к минимально приемлемому для болельщиков результату. Прошлый чемпионат «Челси» закончил на 12-м месте: второго такого провала подряд фанаты команде могут не простить.

Собственно, как раз на матче с «Ноттингемом» команда Почеттино уже была освистана. Аргентинский коуч отреагировал на это неприятное событие так: «Можно понять людей, которые привыкли к результатам прошлого. Они хотят видеть, как команда побеждает и показывает хороший футбол. Мы не играем блестяще, но я думаю, что выступление не было плохим. Болельщики хотят побед. Мы должны дать им возможность быть счастливыми. Я понимаю, что это “Челси”. Здесь нужно выигрывать в каждом матче».