«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» в матче 4-го тура АПЛ

Мерсисайдцы разгромили оппонентов со счётом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером.

Счёт был открыт уже в самом начале матча. Венгерский полузащитник Доминик Собослаи забил дебютный мяч за «Ливерпуль» в АПЛ с передачи Трента Александер-Арнольда. На 22-й минуте защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш закатил мяч в собственные ворота. Во втором тайме Мохамед Салах довёл счёт до разгромного с передачи Дарвина Нуньеса — 3:0.