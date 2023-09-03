Очередной гол россиянина Кузяева принес победу «Гавру» в чемпионате Франции

Встреча, прошедшая в Гавре, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились российский полузащитник Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90+6).

Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле. Забитый мяч стал вторым для россиянина в четырех матчах за команду.

«Гавр» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 5 очков. «Лорьян» (5) располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Гавр» 17 сентября на выезде сыграет с «Лионом», «Лорьян» в этот же день проведет домашний матч с «Монако».

Результаты других матчей:

«Тулуза» — «Клермон» — 2:2;

«Лилль» — «Монпелье» — 1:0;