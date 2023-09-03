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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Очередной гол россиянина Кузяева принес победу «Гавру» в чемпионате Франции

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Гавр» обыграл «Лорьян» в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.

Гавр
ЛорьянЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AFP 2023

Встреча, прошедшая в Гавре, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились российский полузащитник Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90+6).

Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле. Забитый мяч стал вторым для россиянина в четырех матчах за команду.

«Гавр» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 5 очков. «Лорьян» (5) располагается на десятой строчке.

В следующем туре «Гавр» 17 сентября на выезде сыграет с «Лионом», «Лорьян» в этот же день проведет домашний матч с «Монако».

Результаты других матчей:

«Тулуза» — «Клермон» — 2:2;

«Лилль» — «Монпелье» — 1:0;

«Мец» — «Реймс» — 2:2.

Гавр
3:0
Первый тайм: 0:0
Лорьян
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