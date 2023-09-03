Очередной гол россиянина Кузяева принес победу «Гавру» в чемпионате Франции
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Гавр» обыграл «Лорьян» в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. «Гавр» обыграл «Лорьян» в матче четвертого тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в Гавре, завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились российский полузащитник Далер Кузяев (53-я минута), Набиль Алиуи (70) и Нолан Мбемба (90+6).
Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром» в июле. Забитый мяч стал вторым для россиянина в четырех матчах за команду.
«Гавр» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 5 очков. «Лорьян» (5) располагается на десятой строчке.
В следующем туре «Гавр» 17 сентября на выезде сыграет с «Лионом», «Лорьян» в этот же день проведет домашний матч с «Монако».
Результаты других матчей:
«Тулуза» — «Клермон» — 2:2;
«Лилль» — «Монпелье» — 1:0;
«Мец» — «Реймс» — 2:2.