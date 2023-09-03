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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неймар описал выступление с Месси за «ПСЖ» словами «прошел через ад»

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар заявил, что он вместе с чемпионом мира в составе сборной Аргентины Лионелем Месси пережил ад в период выступления за французский «Пари Сен-Жермен».

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В августе Неймар перешел из «ПСЖ» в саудовский «Аль‑Хиляль». По данным СМИ, по двухлетнему контракту он заработает почти 160 млн евро. Ранее этим летом Месси пополнил американский клуб «Интер Майами». В составе сборной Аргентины Месси стал победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я был очень рад за Месси, за его сезон, несмотря на то, что он прошел через все это. Он попал в рай со сборной Аргентины, и он прошел через ад в Париже. Мы вместе прошли через ад, он и я», — сказал Неймар в интервью Globo.

Неймар также отметил, что после саудовского этапа своей карьеры он намерен поиграть в Бразилии. «Я хочу снова сыграть за “Сантос”, не знаю когда, но будьте уверены, я вернусь», — сказал нападающий.

В составе парижан Неймар стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны. До этого Месси и Неймар вместе выступали за испанскую «Барселону» с 2014 по 2017 год.

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