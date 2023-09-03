Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Салернитана
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Динамо
02
Футбол. Зарубежный
19:30
Интер
Фиорентина
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Дженоа
10
Футбол. Зарубежный
18:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
18:30
Унион Б
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
18:05
Ницца
Страсбур
20
Футбол. Премьер-лига
17:30
ЦСКА
Зенит
11
Футбол. Зарубежный
17:15
Мальорка
Атлетик
00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
Ленинградец
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
32
Футбол. Зарубежный
16:00
Ливерпуль
Астон Вилла
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Лорьян
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Лилль
Монпелье
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Реймс
22
Футбол. Премьер-лига
15:15
Локомотив
Балтика
32
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
Лас-Пальмас
10
Футбол. Первая лига
15:00
Акрон
Черноморец
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Тулуза
Клермон Фут
22
Футбол. Первая лига
14:00
Шинник
Нефтехимик
10
Футбол. Премьер-лига
13:00
Оренбург
Сочи
30
Футбол. Первая лига
10:00
СКА-Хабаровск
Динамо Мх
02
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
18:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
31
16:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
32
16:00
Ливерпуль
Астон Вилла
30
2.09
Брайтон
Ньюкасл Юнайтед
31
2.09
Брентфорд
Борнмут
22
2.09
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
25
2.09
Челси
Ноттингем Форест
01
2.09
Манчестер Сити
Фулхэм
51
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Райса принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Арсенал
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За «красных дьяволов» забил Маркус Рэшфорд (27-я минута). В составе «Арсенала» голами отметились Мартин Эдегор (28), Деклан Райс (90+6), для которого этот мяч стал дебютным в составе лондонцев, и Габриэль Жезус (90+11).

«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» (6 очков) идет 11-м.

В следующем туре «канониры» 17 сентября дома сыграют с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Брайтоном» 16 сентября.

Арсенал
3:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Тотальная нелюбовь к детям: зачем Горбачева убежала от тренеров и родителей
'Он вытащил меня из гроба': шокирующее признание самой сексапильной фигуристки России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь