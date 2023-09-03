Гол Райса принес «Арсеналу» победу над «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. За «красных дьяволов» забил Маркус Рэшфорд (27-я минута). В составе «Арсенала» голами отметились Мартин Эдегор (28), Деклан Райс (90+6), для которого этот мяч стал дебютным в составе лондонцев, и Габриэль Жезус (90+11).
«Арсенал» набрал 10 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» (6 очков) идет 11-м.
В следующем туре «канониры» 17 сентября дома сыграют с «Эвертоном», «Манчестер Юнайтед» проведет домашний матч с «Брайтоном» 16 сентября.